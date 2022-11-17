Видеокарты россия

Видеокарты RTX 4080 появятся в DNS раньше всех

Артем
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Продажи начнутся 18 ноября 2022 года по цене от 104 до 117 тысяч рублей.

16 ноября стартовали продажи видеокарт RTX 4080 по всему миру. В России ряд ретейлеров заявили о готовности предоставить товар российским покупателям, но первыми, по всей видимости, станет сеть магазинов DNS.

Уже сейчас на сайте DNS доступны десять вариантов видеокарт разных производителей. Самое дешёвое предложение у компании Palit — 103 999 рублей. Самая дорогостоящая — GIGABYTE, по цене 116 999 рублей.

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Для жителей Москвы новинка от Nvidia будет доступна уже 18 ноября 2022 года с 20:00 по московскому времени. Для регионов условия могут отличаться. Также сообщается, что поставки будут совершаться в два подхода. На данный момент можно оформить заказ заранее и внести предоплату.
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Источник:
DNS
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