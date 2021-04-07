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Электрические зубные щётки более эффективны для чистки зубов, чем обычные — это общеизвестный факт. Но эффективность и удобство использования зависят не только от физических параметров щётки и её мощности, стоит принимать во внимание и другие факторы, в том числе уровень шума и время автономной работы.Не так давно компания Oclean выпустила свою новую электрическую зубную щётку X Pro Elite которую она называет суперумной. Этот продукт сфокусирован на всех аспектах чистки и выгодно выделяется на фоне других зубных щёток, в том числе от этого производителя.В зубной щётке X Pro Elite задействована инновационные технологии, которая значительно повышает мощность и эффективность чистки зубов. К примеру, в ней используется магнитный левитационный бесщёточный мотор, работающий со скоростью 42 тысячи оборотов в минуту, который обеспечивает быструю и качественную чистку без вреда для зубов и дёсен.Инженеры Oclean также реализовали в щётке X Pro Elite технологию, которая получила называние maglev 2.0 wide swing cleaning. Благодаря ей, увеличивается площадь соприкосновения щетины с зубами, чистить зубы становится приятнее, и удаляется гораздо больше зубного налёта, чем при использовании других зубных щёток.Несмотря на высокую мощность мотора, щётка X Pro Elite работает почти бесшумно. Это первая зубная щётка, получившая сертификацию Quiet Mark от British Noise Control Association. В данном продукте используется эксклюзивная технология активного ультразвукового шумоподавления Whisperclean 2.0, разработанная инженерами Oclean. Работающий мотор издаёт звук с частотой выше 20 килогерц, не слышный человеческому уху, а артефакты вибрации ниже этой частоты подавляются специальным алгоритмом и трансформируются в тихие низкочастотные колебания, которые комфортно воспринимаются человеком. Уровень шума X Pro Elite в процессе работы не превышает 45 дБ, что эквивалентно слабому шёпоту. Другие электрические щётки обычно шумят на уровне 65 дБ, что значительно превышает порог комфорта.Инженеры Oclean подумали и о таком важном аспекте, как удобство зарядки. Модель X Pro Elite обладает поддержкой беспроводной зарядки от Qi-совместимого адаптера (как многие модели смартфонов). Полностью зарядить щётку можно за 3,5 часа, заряда хватит приблизительно на 35 дней. Не придётся подвергать себя риску получить удар током, поскольку нет необходимости часто подключать щётку к зарядному адаптеру в ванной. Если у вас есть беспроводной зарядник — вы можете просто положить щётку на него на несколько часов. Другие щётки заряжаются по 8-10 часов, а разряжаются примерно за две недели, так что преимущества X Pro Elite здесь тоже очевидны.Без сомнений X Pro Elite — суперумная зубная щётка, при разработке которой было продумано всё до мелочей. Она задаёт такую высокую планку, что становится интересно, каким будет следующий флагманский продукт Oclean.Щётка Oclean X Pro Elite стала доступна 29 марта 2021 года и сейчас официально продаётся на AliExpress, Amazon и Ebay. Первые покупатели смогут приобрести её за $59,99, а затем цена увеличится до $69,99. Для сравнения: схожие продукты конкурирующих брендов стоят дороже 100 долларов.На старте продаж с 6 по 20 апреля покупатели зубной щётки X Pro Elite в официальных каналах Oclean получат следующие преимущества: