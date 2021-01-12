





Последнее время много внимания уделяется проблеме шумового загрязнения. Компания Apple даже добавила этот показатель в приложение «Здоровье» и сделала трекинг окружающего шума на часах Watch. А один из источников проблем — электрические зубные щетки. Рассказываем, можно ли это решить.Шум, издаваемый большинством электрических зубных щеток, превышает 60 децибел. Оказывается, именно этот факт является частой причиной отказа от покупки или прекращения использования уже приобретенной щетки. По данным опросов, есть три проблемы: шум вызывает беспокойство, мешает членам семьи, а также приводит к сокращению времени чистки. Как следствие, повышается риск возникновения проблем и снижается удовлетворенность продуктом. Особенно актуальна проблема с шумом у молодых людей, которые чаще интересуются технологичными продуктами, но при этом живут в небольших квартирах, где громкие звуки действительно могут доставлять неудобство.На текущий момент рынок электрических щеток устроен таким образом, что многие производители на первое место ставят только чистоту зубов и при этом не обращают внимания на другие параметры своих продуктов. Даже у таких экспертов в области гигиены полости рта как Philips и Oral-B щетки нельзя назвать тихими. Для решения этой проблемы специалисты Oclean решили использовать новые технологии и выпустить ультратихую щетку Oclean Air2. На пике своей громкости она создает звук всего 45 децибел, что всего на 5 дБ превышает шум пролетающего комара.Как это работает? Шум электрической зубной щетки появляется из-за вращения двигателя, из-за чего появляются вибрации корпуса, а также звук издает движение чистящей головки. В Oclean решили использовать активное ультразвуковое шумоподавление и реализовать технологию полного отключения звука в Air2. За счет ультразвукового диапазона 20000 Гц издаваемый щеткой шум превышает чувствительность человеческого уха. Вы физически не можете услышать, как она работает. В Oclean считают, что бесшумные или издающие минимальный шум щетки должны стать стандартом на рынке. При этом в компании не думают, что они должны быть единственными, кто использует эти технологии. Они призывают индустрию пересмотреть значимость издаваемого щетками шума для покупателей, улучшить пользовательский опыт продуктов и, как следствие, качество гигиены полости рта.