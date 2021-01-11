Как стать заметным на скучном рынке умных зубных щеток? Oclean подошли к ним как к гаджетам







Долгое время рынок умных электрических зубных щеток делили между собой Oral-B и Philips, два крупнейших бренда с хорошей историей и репутацией. Однако здесь можно провести параллель с индустрией смартфоном и тем, какие изменения она переживала за последние пять лет. Позиции игроков менялись очень быстро, появлялись новые громкие имена и некоторым дерзким дебютантам удавалось быстро подниматься в топы. Также и с щетками. Довольно консервативный и медленно меняющийся рынок смогла встряхнуть компания Oclean, чьи продукты стали востребованными благодаря технологичности, эстетичному дизайну, профессиональному качеству чистки и разумному подходу к ценообразованию. Данные платформ электронной коммерции подтверждают, что многие нынешние пользователи Oclean перешли на эти щетки именно с продуктов Oral-B и Philips.Oclean поставили задачу стать технологичными экспертами по уходу за полостью рта, и акцент здесь стоит именно на «технологиях» в разработке продуктов. Подход к щеткам напоминает то, как создаются гаджеты. Например, зная о проблеме участков, где чистке уделяется недостаточно внимания, специалисты Oclean разработали для умной электрической зубной щетки Xpro точную 8-зонную технологию мониторинга слепых зон. Даже без подключения к мобильному приложению для смартфона Oclean Xpro может самостоятельно собирать и интерпретировать данные в процессе чистки, опираясь на статистические методы и умные алгоритмы распознавания положения — а в итоге пользователи получают прямо на дисплее щетки точную информацию о том, не осталось ли слепых зон. Такая функция есть только у Oclean.Другой пример улучшения пользовательского опыта — технология ультразвукового шумоподавления при чистке зубов. В этом инженеры Oclean тоже оказались пионерами. Благодаря диапазону частот 20 000 Гц, который превышает чувствительность человеческого уха, шум самой щетки не превышает 45 дБ. Для сравнения, комары издают писк около 40 дБ.Помимо инноваций в аппаратном обеспечении умных зубных щеток, Oclean также работают над развитием и улучшением мобильного приложения. В зависимости от пользовательский привычек и состояния полости рта щетка Xpro может рекомендовать более 20 профессиональных программ ухода за зубами, а также позволяет создавать сотни индивидуально настроенных программ. Алгоритмы обеспечивают персонализированный подбор наилучших параметров чистки, что обеспечивает лучший пользовательский опыт и оптимальный результат для каждого.Кроме того, в Oclean много внимания уделяют эстетике продуктов. Дизайнеры прикладывают много усилий для создания красивых и минималистичных умных щеток и следят даже за мельчайшими их деталями. В результате продукты этого бренда получили много наград, включая if Award, Red Dot Award и самую авторитетную в азиатском регионе премию Good Design. Таким образом, инновационные технологии, отличный пользовательский опыт, разумные цены и действительно качественная чистка зубов обеспечили Oclean быстрый рост популярности среди умных щеток. В будущем мы можем рассчитывать на появление еще более интересных продуктов, а пока можно начать знакомство с уже имеющимися моделями.