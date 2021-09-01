Модуль основной камеры станет ещё больше, из-за чего толщина iPhone 13 и 13 Pro увеличится до 7.57 мм, на моделях iPhone 12 этот показатель составляет 7.4 мм.

iPhone 13 и iPhone 13 mini получат новое расположение камер по диагонали, их размер также немного увеличится.

Крупный блок задней камеры на iPhone 13 Pro примерно такого же размера как у iPhone 12 Pro Max 36x37 мм. Увеличился выступ камеры с 1,5-1,7 мм (iPhone 12) до 2,51 мм у iPhone 13 и iPhone 13 mini соответственно. В старшей модели iPhone 13 Pro этот показатель составляет 3,65 мм.

Переключатель беззвучного режима, кнопки регулировки громкости и включения будут сдвинуты чуть ниже. Ожидаются новые варианты цвета — матовый чёрный и бронза.

По сравнению с предыдущим поколением все модели iPhone 13 получат уменьшенный вырез.

Если верить слухам, смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснастят экранами с частотой обновления 120Гц и технологией ProMotion — данная технология подстраивает дисплей под отображаемый контент, там где требуется плавность частота экрана будет максимальной, а если изображение статичное, то в целях экономии заряда аккумулятора частота снижается до 24 Гц.

Есть вероятность, что появится долгожданная функция AOD (always-on display) эта функция, позволяющая смартфону всегда оставаться с активным экраном для отображения времени, даты, заряда батареи и уведомлений.

Сообщается, что обновленная линейка iPhone получит чип A15 Bionic нового поколения с улучшенными характеристиками и энергоэффективностью изготовленный по 5-нм техпроцессу.

Более высокие скорости 5G обеспечит модем 5G третьего поколения Qualcomm Snapdragon X60, который поддерживает агрегацию частот во всех ключевых диапазонах сетей пятого поколения и их комбинациях включая mmWave-sub6. Он энергоэффективный и занимает меньше внутреннего пространства.

В линейке iPhone 13 будет установлено оборудование способное подключаться к спутникам LEO (low earth orbit - низкой околоземной орбите) это позволит пользователям смартфонов совершать звонки и отправлять сообщения когда нет в некоторых случаях покрытия 4G или 5G. Появиться поддержка Wi-Fi 6E — расширенная версия Wi-Fi 6. Главное различие по сравнению со стандартом предыдущего поколения заключается в диапазоне используемых частот. Сети стандарта WiFi 6E работают в диапазоне 6 ГГц, предлагая более высокую пропускную способность. Смартфоны серии iPhone 13 будут поддерживать диапазон mmWave 5G за пределами США.

Смартфоны оснастят увеличенной зарядной катушкой, это позволит повысить мощность обратной беспроводной зарядки и обеспечить лучшее управление температурой.

Батареи с увеличенной ёмкостью: iPhone 13 Pro Max оснастят аккумулятором на 4352 мАч, в то время как iPhone 13 и iPhone 13 Pro получат аккумулятор на 3095 мАч, ожидается, что iPhone 13 mini будет иметь емкостью 2406 мАч. Для сравнения, текущая линейка смартфонов Apple оборудована АКБ на 3687 мАч (iPhone 12 Pro Max), 2775 мАч (iPhone 12 и 12 Pro), 2227 мАч (iPhone 12 mini).

Также может появиться поддержка адаптеров питания 25 Вт. В настоящее время линейка iPhone 12 поддерживает зарядки максимальной мощностью 20 Вт.

Более энергоэффективный чип A15 Bionic с пониженным энергопотреблением на 15-20 процентов, компенсирует нагрузку на аккумулятор от дисплея с высокой частотой обновления.

Сайт MacRumors со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает, что у всех iPhone 13 будет оптическая стабилизация широкоугольной камеры со смещением сенсора, а не самого объектива, в результате изображение получится более чётким и резким.

Большие сенсоры камеры на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с более крупными пикселями позволят камере пропускать больше света, что позволит добиться изображений более высокого качества.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат усовершенствованную сверхширокоугольную камеру с авто фокусом вместо фиксированного фокусного расстояния, шести элементный объектив с увеличенной диафрагмой ƒ/1.8, что обеспечит лучшую детализацию в условиях низкой освещённости. Некоторые источники заверяют, что сверхширокоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.8 будет установлена во всех моделях iPhone 13.

Улучшенная широкоугольная камера на iPhone 13 Pro Max, как ожидается, будет иметь диафрагму ƒ/1.5, что немного больше по сравнению с диафрагмой ƒ/1,6 на iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 Pro получит усовершенствованный телефотообъектив с диафрагмой ƒ/2.2 с 2,5-кратным оптическим зумом, который был у iPhone 12 Pro Max.

Кинематографический режим видео для размытия фона на заднем плане, аналогичный портретному режиму для фотографий с эффектом боке.

Модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут эксклюзивно поддерживать записи видео в формате ProRes с разрешением HD и 4K, предлагая более качественный результат для профессионалов и больше возможностей для редактирования во время пост-обработки.

Появятся новые фильтры обработки изображений с использованием искусственного интеллекта, которые можно применить к отдельным участкам фотографии, а не ко всему изображению целиком.

Режим астрофотографии позволяющий пользователям получать высококачественные снимки ночного неба.

Режим коррекции стабилизации изображения для автоматического обнаружения и удержания объекта в фокусе во время записи видео.

Улучшенный Face ID, который сможет распознать пользователя в маске и очках.

Усиленные магниты MagSafe для лучшего сцепления аксессуаров и зарядных устройств.

Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к появлению пятен и отпечатков пальцев на полированных гранях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Впервые смартфоны получат до 1 ТБ встроенной памяти.

До презентации линейки смартфонов iPhone 13 остались считанные дни. Мы составили полный перечень характеристик, для наглядности перечислены только явные улучшения, обновления и новые функции по сравнению с прошлогодним модельным рядом. Стоит отметить, что нижеприведенная информация основана на слухах и утечках, поэтому рекомендуем относиться к ней с определенной долей скепсиса.Если эти функции действительно появятся в линейке iPhone 13, модели 2021 года могут стать значительным обновлением для многих пользователей. Анонс новинок ожидается 14 сентября.