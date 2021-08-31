Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем iOS, iPadOS, watchOS и tvOS. Они доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на своё устройство специальный профиль, а вскоре их смогут установить любые пользователи — достаточно зарегистрироваться на сайте Apple Beta Software Program.
В этих обновлениях тестируется очень много нововведений. Компания Apple подробно рассказала о них на открытии конференции для разработчиков WWDC 2021. Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Бета-версии iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 можно установить даже без учётной записи разработчика. Как это сделать, рассказано в этой статье. Но можно и не торопиться, а подождать выпуска публичных сборок.
Обновлено:
Публичные бета-версии этих обновлений тоже стали доступны.
Обновлено:
Публичные бета-версии этих обновлений тоже стали доступны.
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