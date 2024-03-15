Что известно о следующем революционном гаджете Apple Ring

В последние недели в сети появилось довольно много информации об активной разработке смарт-кольца Apple. Мы решили собрать все инсайды о предполагаемом Apple Ring в этом материале.Ещё в феврале издание Electronic Times сообщило, что Apple «ускорило разработку умного кольца с функциями мониторинга здоровья». Вероятно, такое решение было принято в компании после внезапного анонса Samsung Galaxy Ring.Как и Apple Watch, смарт-кольцо сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, активность, сон и частоту дыхания. Используя эту информацию, девайс сможет предоставлять рекомендации по улучшению качества сна и здоровья.Apple также потенциально может использовать смарт-кольцо в качестве устройства ввода для iPhone, iPad, Vision Pro или Mac. При этом кольцо станет более удобным решением для пользователей по сравнению с Apple Watch, поскольку в нём будет комфортнее спать или заниматься какими-то активностями.Скорее всего, в Apple Ring не будет дисплея, поэтому информацию с него можно будет просмотреть только на сопряжённом iPhone или другом устройстве Apple. Однако задержка при передачи данных не позволит просматривать пульс в режиме реального времени, как это делают Apple Watch.Интересно, что в некоторых патентах Apple описано, как смарт-кольцо можно использовать в качестве метода управления VR-гарнитурой. При этом в кольцах должна быть реализована тактильная отдача.Другой патент описывает использование кольца с сенсорным дисплеем для управления телевизором или планшетом, а третий — умное кольцо с NFC.По словам журналиста Марка Гурман из Bloomberg, Apple пока не планирует выпускать новые носимые устройства, кроме смарт-часов. Однако первый прототип Apple Ring был продемонстрирован руководству компании ещё несколько лет назад.Некоторые инсайдеры ожидают, что умное кольцо Apple будет стоить дешевле базовых Apple Watch SE, то есть менее $300.