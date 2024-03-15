Что известно о следующем революционном гаджете Apple Ring

Фархад
Apple Ring
Концепт: Inside-sim

В последние недели в сети появилось довольно много информации об активной разработке смарт-кольца Apple. Мы решили собрать все инсайды о предполагаемом Apple Ring в этом материале.

Ещё в феврале издание Electronic Times сообщило, что Apple «ускорило разработку умного кольца с функциями мониторинга здоровья». Вероятно, такое решение было принято в компании после внезапного анонса Samsung Galaxy Ring.

Apple Ring
Концепт: Inside-sim

Как и Apple Watch, смарт-кольцо сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, активность, сон и частоту дыхания. Используя эту информацию, девайс сможет предоставлять рекомендации по улучшению качества сна и здоровья.

Apple также потенциально может использовать смарт-кольцо в качестве устройства ввода для iPhone, iPad, Vision Pro или Mac. При этом кольцо станет более удобным решением для пользователей по сравнению с Apple Watch, поскольку в нём будет комфортнее спать или заниматься какими-то активностями.

Скорее всего, в Apple Ring не будет дисплея, поэтому информацию с него можно будет просмотреть только на сопряжённом iPhone или другом устройстве Apple. Однако задержка при передачи данных не позволит просматривать пульс в режиме реального времени, как это делают Apple Watch.

Apple Ring
Концепт: Inside-sim

Интересно, что в некоторых патентах Apple описано, как смарт-кольцо можно использовать в качестве метода управления VR-гарнитурой. При этом в кольцах должна быть реализована тактильная отдача.

Другой патент описывает использование кольца с сенсорным дисплеем для управления телевизором или планшетом, а третий — умное кольцо с NFC.

Apple Ring
Концепт: Inside-sim

По словам журналиста Марка Гурман из Bloomberg, Apple пока не планирует выпускать новые носимые устройства, кроме смарт-часов. Однако первый прототип Apple Ring был продемонстрирован руководству компании ещё несколько лет назад.

Некоторые инсайдеры ожидают, что умное кольцо Apple будет стоить дешевле базовых Apple Watch SE, то есть менее $300.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4314
st00p1dm0nkey
Автономность наверное зашкаливает)))))
2 часа назад в 11:44
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Вася Вотафаков
+5748
Вася Вотафаков
Я вот только одного не понял: с кольцом будет удобнее спать чем с часами… Так в часах никто и не спит, потому что их на ночь на зарядку ставят 🤣🤣🤣 тоже самое и с кольцом будет. Автономности 0 и на ночь на зарядку 🤣🤣🤣
час назад в 12:33
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+4480
Gabriel
Собственно это было предсказуемо правда все обещанное будет не сразу и не за дёшево и не только у Эппл .
В перспективе вместо смартфона нас ждут Три устройства:
Очки
Коммуницирующее устройство( что-то типа смартфона без дисплея или с маленьким дисплеем, примерно как половинка Samsung flip 5)
Кольцо ( возможно целых два, но это по желанию)
19 минут назад
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