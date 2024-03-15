Apple купила очередного разработчика ИИ для внедрения его функций в iOS 18

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По данным Bloomberg, Apple недавно приобрела канадского разработчика DarwinAI, который создал технологию искусственного интеллекта для проверки компонентов в процессе производства. Десятки бывших сотрудников компании теперь присоединились к подразделению искусственного интеллекта производителя iPhone.Представители Apple, как обычно, заявили, что «время от времени они покупают более мелкие технологические компании», но не стали раскрывать свои цели и планы.Предполагается, что сотрудники DarwinAI активно занимаются разработкой нейросетевых функций для будущих операционных систем iOS 18 и macOS 15. Вполне вероятно, что уже в этом году Apple представит своих конкурентов чат-ботам Microsoft Bing, OpenAI ChatGPT и Google Gemini.Инсайдеры сообщают, что инженеры Apple тестируют большие языковые модели в функциях с использованием ИИ, которые появятся в Siri, «Командах», «Сообщениях», Apple Music и других нативных приложениях.Осталось дождаться июня, чтобы увидеть, чем Apple удивит нас в этот раз.