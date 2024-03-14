Apple Vision Pro скоро начнут продавать ещё в 9 странах

английский (Австралия);

английский (Великобритания);

английский (Канада);

английский (Сингапур);

английский (Япония);

кантонский(традиционный);

китайский (упрощенный);

корейский;

немецкий (Германия);

французский (Канада);

французский (Франция);

японский.

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Портал MacRumors обнаружил в коде visionOS упоминание 12 новых языков виртуальной клавиатуры Apple Vision Pro. Это указывает на скорый запуск гарнитуры смешанной реальности в ряде стран.Как известно, сейчас клавиатура Apple Vision Pro поддерживает только английский язык (США) и предлагает воспользоваться эмодзи. Однако на днях в коде visionOS засветились следующие языки:Скорее всего, Apple запустит продажи Vision Pro в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании уже в апреле-мае. В частности, об этом говорил аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. Он уверен, что релиз гарнитуры Apple в новых странах состоится до конференции WWDC, которая запланирована на начало июня.