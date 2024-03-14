Apple Vision Pro скоро начнут продавать ещё в 9 странах

Портал MacRumors обнаружил в коде visionOS упоминание 12 новых языков виртуальной клавиатуры Apple Vision Pro. Это указывает на скорый запуск гарнитуры смешанной реальности в ряде стран.
Как известно, сейчас клавиатура Apple Vision Pro поддерживает только английский язык (США) и предлагает воспользоваться эмодзи. Однако на днях в коде visionOS засветились следующие языки:
- английский (Австралия);
- английский (Великобритания);
- английский (Канада);
- английский (Сингапур);
- английский (Япония);
- кантонский(традиционный);
- китайский (упрощенный);
- корейский;
- немецкий (Германия);
- французский (Канада);
- французский (Франция);
- японский.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Скорее всего, Apple запустит продажи Vision Pro в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании уже в апреле-мае. В частности, об этом говорил аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. Он уверен, что релиз гарнитуры Apple в новых странах состоится до конференции WWDC, которая запланирована на начало июня.