Apple Vision Pro скоро начнут продавать ещё в 9 странах

Фархад
AVP

Портал MacRumors обнаружил в коде visionOS упоминание 12 новых языков виртуальной клавиатуры Apple Vision Pro. Это указывает на скорый запуск гарнитуры смешанной реальности в ряде стран.

Как известно, сейчас клавиатура Apple Vision Pro поддерживает только английский язык (США) и предлагает воспользоваться эмодзи. Однако на днях в коде visionOS засветились следующие языки:
  • английский (Австралия);
  • английский (Великобритания);
  • английский (Канада);
  • английский (Сингапур);
  • английский (Япония);
  • кантонский(традиционный);
  • китайский (упрощенный);
  • корейский;
  • немецкий (Германия);
  • французский (Канада);
  • французский (Франция);
  • японский.
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Скорее всего, Apple запустит продажи Vision Pro в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании уже в апреле-мае. В частности, об этом говорил аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. Он уверен, что релиз гарнитуры Apple в новых странах состоится до конференции WWDC, которая запланирована на начало июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3596
kardigan Сергей Максин
Да на@ он нужна в Анапе в таком виде, что сейчас продаётся?!😜 Просто купи себе нормальную панель за адекватную цену и наслаждайся жизнью.
час назад в 15:14
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