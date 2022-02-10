До 14 февраля остается буквально несколько дней, а значит еще есть время успеть приобрести подарок для любимого человека. В этот день во многих странах мира отмечается День влюбленных. Мы собрали семь технологичных и функциональных подарков, которые порадуют близких людей на протяжении длительного времени.
Умные колонкиXiaomi Mi Smart Speaker от 3886 р.
Умный динамик от Xiaomi балансирует между компактным форм-фактором и качественным звучанием. За смарт-функции отвечает голосовой ассистент Маруся от VK. Она умеет управлять воспроизведением и отвечает на различные голосовые запросы. Подробно об этом устройстве вы можете почитать в нашем обзоре. Чтобы получить такую стоимость, используйте купон продавца со страницы товара и промокод VALENTIN500.
Яндекс Станция Мини от 5140 р.
В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть обновленную версию умной колонки Яндекс Станция Мини с голосовым помощником Алиса. Гаджет доступен в трех цветовых решениях: сером, синем и красном. Громкость устройства можно регулировать жестами. Алиса отлично справляется с различными голосовыми запросами и умеет управлять системами умного дома. Для получения цены со скидкой используйте промокод VALENTIN850 в корзине.
Для креативныхASUS Vivobook 13 Slate OLED от 57 990 р.
Чем этот трансформер отличается от обычных ноутбуков? Vivobook 13 Slate OLED обеспечивает гибкость и разнообразие сценариев применения. Благодаря чехлу с регулируемой опорой и съемной клавиатуре устройство можно использовать в качестве компактного ноутбука, планшета, электронной книги или портативного кинотеатра с OLED-экараном и звучанием Dolby Atmos.
В комплекте с Vivobook 13 Slate OLED идет стилус ASUS Pen с четырьмя сменными наконечниками, позволяющий делать заметки и рисовать. Базовая версия устройства оснащается процессором Intel, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и хранилищем EMMC ёмкостью 128 ГБ. Таким образом получается доступное устройство для диджитал-художников, которые ценят мобильность.
Для спортивныхApple Watch SE 44 мм от 22 290 р.
Модель SE сохраняет отличный баланс в плане соотношения стоимости и функциональности. Напомним, часы оснащаются дисплеем Retina, а встроенные датчики позволяют отслеживать различные физические активности. Apple Watch SE защищены от воды и выдерживают погружения до 50 метров. Помимо этого, гаджет транслирует уведомления с iPhone, с которыми можно взаимодействовать. Для получения цены со скидкой добавляем часы в корзину, активируем промокод HOTFEB2500 и оплачиваем покупку.
Huawei Watch GT 2 от 10 990 р.
Смарт-часы от Huawei имеют все шансы стать отличным подарком пользователю Android, хотя они умеют работать и с iPhone. Основная фишка гаджета — две недели автономной работы без подзарядки. На этом можно было бы закончить, но Huawei Watch GT 2 припрятали еще несколько козырей в рукаве: классический дизайн круглой формы, отслеживание физической активности, получение уведомлений и мониторинг сна. Чтобы получить цену со скидкой, используйте промокод VALENTIN1600.
Для любителей музыки и подкастовAirPods Pro от 17 790 р.
AirPods Pro — беспроигрышный вариант в качестве презента для пользователей экосистемы Apple. Наушники успели зарекомендовать себя с точки зрения удобства и качественной системы шумоподавления. Стоит отметить, что в нашей подборке версия с зарядкой MagSafe. Как приобрести их за 17 790 рублей? Всё просто. Добавляем товар в корзину, применяем промокод VALENTIN2200 и оплачиваем покупку.
Наушники Sony WH-1000XM4 от 24 890 р.
Отличный вариант для любителей полноразмерного форм-фактора, качественного звучания и системы активного шумоподавления без компромиссов. За звук отвечают 40-миллиметровые динамики, обеспечивающие воспроизведение полного диапазона частот до 40 кГц. Есть поддержка Hi-Res Audio, а система DSEE Extreme с помощью искусственного интеллекта Edge-AI улучшает звучание сжатых треков в режиме реального времени. При оформлении покупки не забудьте использовать промокод VALENTIN3100.
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