Праздник

До 14 февраля остается буквально несколько дней, а значит еще есть время успеть приобрести подарок для любимого человека. В этот день во многих странах мира отмечается День влюбленных. Мы собрали семь технологичных и функциональных подарков, которые порадуют близких людей на протяжении длительного времени.

Умные колонки

Xiaomi Mi Smart Speaker от 3886 р.

Xiaomi Mi Smart Speaker

Умный динамик от Xiaomi балансирует между компактным форм-фактором и качественным звучанием. За смарт-функции отвечает голосовой ассистент Маруся от VK. Она умеет управлять воспроизведением и отвечает на различные голосовые запросы. Подробно об этом устройстве вы можете почитать в нашем обзоре. Чтобы получить такую стоимость, используйте купон продавца со страницы товара и промокод VALENTIN500.

Яндекс Станция Мини от 5140 р.

В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть обновленную версию умной колонки Яндекс Станция Мини с голосовым помощником Алиса. Гаджет доступен в трех цветовых решениях: сером, синем и красном. Громкость устройства можно регулировать жестами. Алиса отлично справляется с различными голосовыми запросами и умеет управлять системами умного дома. Для получения цены со скидкой используйте промокод VALENTIN850 в корзине.

Для креативных

ASUS Vivobook 13 Slate OLED от 57 990 р.

ASUS

Чем этот трансформер отличается от обычных ноутбуков? Vivobook 13 Slate OLED обеспечивает гибкость и разнообразие сценариев применения. Благодаря чехлу с регулируемой опорой и съемной клавиатуре устройство можно использовать в качестве компактного ноутбука, планшета, электронной книги или портативного кинотеатра с OLED-экараном и звучанием Dolby Atmos.

В комплекте с Vivobook 13 Slate OLED идет стилус ASUS Pen с четырьмя сменными наконечниками, позволяющий делать заметки и рисовать. Базовая версия устройства оснащается процессором Intel, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и хранилищем EMMC ёмкостью 128 ГБ. Таким образом получается доступное устройство для диджитал-художников, которые ценят мобильность.

Для спортивных

Apple Watch SE 44 мм от 22 290 р.

Apple Watch SE

Модель SE сохраняет отличный баланс в плане соотношения стоимости и функциональности. Напомним, часы оснащаются дисплеем Retina, а встроенные датчики позволяют отслеживать различные физические активности. Apple Watch SE защищены от воды и выдерживают погружения до 50 метров. Помимо этого, гаджет транслирует уведомления с iPhone, с которыми можно взаимодействовать. Для получения цены со скидкой добавляем часы в корзину, активируем промокод HOTFEB2500 и оплачиваем покупку.

Huawei Watch GT 2 от 10 990 р.

Huawei Watch GT 2

Смарт-часы от Huawei имеют все шансы стать отличным подарком пользователю Android, хотя они умеют работать и с iPhone. Основная фишка гаджета — две недели автономной работы без подзарядки. На этом можно было бы закончить, но Huawei Watch GT 2 припрятали еще несколько козырей в рукаве: классический дизайн круглой формы, отслеживание физической активности, получение уведомлений и мониторинг сна. Чтобы получить цену со скидкой, используйте промокод VALENTIN1600.

Для любителей музыки и подкастов

AirPods Pro от 17 790 р.

AirPods Pro

AirPods Pro — беспроигрышный вариант в качестве презента для пользователей экосистемы Apple. Наушники успели зарекомендовать себя с точки зрения удобства и качественной системы шумоподавления. Стоит отметить, что в нашей подборке версия с зарядкой MagSafe. Как приобрести их за 17 790 рублей? Всё просто. Добавляем товар в корзину, применяем промокод VALENTIN2200 и оплачиваем покупку.

Наушники Sony WH-1000XM4 от 24 890 р.

Sony WH-1000XM4

Отличный вариант для любителей полноразмерного форм-фактора, качественного звучания и системы активного шумоподавления без компромиссов. За звук отвечают 40-миллиметровые динамики, обеспечивающие воспроизведение полного диапазона частот до 40 кГц. Есть поддержка Hi-Res Audio, а система DSEE Extreme с помощью искусственного интеллекта Edge-AI улучшает звучание сжатых треков в режиме реального времени. При оформлении покупки не забудьте использовать промокод VALENTIN3100.


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