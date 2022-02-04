Если поторопиться можно урвать наушники Redmi Buds 3 Pro на AliExpress с очень хорошей скидкой. В этой заметке поделимся промокодом на покупку.
Redmi Buds 3 Pro — это хит от Xiaomi с 9-мм динамическими драйверами и системой из трех микрофонов, обеспечивающей чистую передачу голоса. Гаджет защищен от влаги по стандарту IPX4. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.2.
Из основных преимуществ — наличие системы адаптивного шумоподавления с режимом прозрачности. Для управления функциями воспроизведения используются сенсорные поверхности. Время автономной работы составляет до 6 часов и до 28 вместе с футляром. Десять минут зарядки обеспечивают около 3 часов воспроизведения. Есть поддержка беспроводной зарядки.
Как купить Redmi Buds 3 Pro со скидкой? Переходим по ссылке, забираем купон продавца, добавляем наушники в корзину, применяем промокод SPRSS500 и забираем гаджет за 3990 рублей.
Купить наушники Redmi Buds 3 Pro на AliExpress со скидкой
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