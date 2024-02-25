Что показала HONOR на выставке MWC 2024 в Барселоне

Компания HONOR в Барселоне провела презентацию. В рамках мероприятия состоялся глобальный запуск устройств HONOR Magic 6 Pro, HONOR Magic V2, а также HONOR MagicBook Pro 16. Мы посмотрели стрим и расскажем обо всём с подробностями.
HONOR Magic 6 ProНачнем, пожалуй, с флагманской серии Magic 6, которая ранее дебютировала в Китае. В линейку вошли две модели: базовая и Pro. Оба смартфона в качестве аппаратной платформы получили топовые процессоры Snapdragon 8 Gen 3. Что касается оперативной памяти, пользователям будут доступны два варианта — 12 и 16 ГБ. Из коробки смартфоны будут работать на Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8. На глобальный рынок компания представила только Pro-версию.
HONOR Magic 6 Pro получил 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1280, 453ppi, частотой 120 Гц и пиковым показателем яркости 5000 нит. Уже по традиции производитель довольно много внимания уделяет проблеме мерцания экранов. Частота ШИМ составляет 4320 Гц — это очень достойный показатель.
В качестве аппаратной платформы используется топовый чип Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон будет доступен в конфигурациях с оперативной памятью на 12 или 16 ГБ. Ёмкость накопителя можно выбрать из следующих вариантов: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Совместно с Qualcomm производитель внедрил большую языковую модель LLaMA 2 в HONOR Magic6 Pro. Она поможет выполнять различные задачи с текстом.
Компания HONOR продемонстрировала управление автомобилем без рук с помощью системы отслеживания взгляда HONOR Magic6 Pro на основе искусственного интеллекта. Экспериментальный концепт демонстрирует, как взаимодействие между смартфонами с искусственным интеллектом и автомобилями может выйти за рамки экранного или голосового управления.
Надеемся, что мы сможем в ближайшее время получить новинку на тест, чтобы всё попробовать самостоятельно и рассказать подробнее.
Одна из самых главных особенностей смартфона — тройная основная камера. В систему вошли: основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой f/1,4-2,0, ширик на 50 МП с f/2,0 и 180-мегапиксельный телевик с f/2,6. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Она дополнена дополнительным ToF-сенсором для портретной съемки и разблокировки по лицу.
Фото: Android Authority
Габариты устройства составляют 162,5 × 75,8 × 8,9 мм, а вес в зависимости от версии — 229 или 225 г. Корпус получил степень защиты IP68. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой проводной (80 Вт) и беспроводной (66 Вт) зарядки.
HONOR Magic 6 Pro выпускается в чёрном и зелёном цветах. Он уже доступен для предзаказов, а его ценник стартует от 1395 долларов. Судя по характеристикам, HONOR представил камерофон, который составит серьезную конкуренцию таким устройствам, как OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro. Переменная диафрагма на основном датчике позволит работать с боке разного уровня размытия и добиваться необычных результатов. Также не менее интерес 108-мегапиксельный телевик. Остается дождаться новинку, что опробовать все эти технологии в деле.
HONOR Magic V2Еще одна глобальная премьера — раскладушка HONOR Magic V2. Мы уже успели познакомиться с новинкой и поделились своими впечатлениями в первом взгляде на устройство. В ближайшее время постараемся максимально подробно рассказать о новинке в нашем обзоре.
HONOR Magic V2 оснащается внутренним дисплеем LTPO OLED с диагональю 7,92 дюйма, разрешением 2344 × 2156, 402 ppi и частотой 120 Гц. Параметры внешнего экрана: диагональ 6,43 дюйма, 402 ppi и 120 Гц.
Диагональ внешнего дисплея составляет 6,43 дюйма. Это LTPO OLED-панель с разрешением 2376 × 1060 и частотой 120 Гц.
В качестве аппаратной платформы раскладушка получила чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Накопитель можно будет выбрать из следующих вариантов: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Основная камера тройная — 50 + 50 + 20 МП. Разрешение фронтальных камер (их две) составляет 16 МП. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
На глобальном рынке дебютировала «гоночная» версия раскладушки — Porsche Design HONOR Magic V2 RSR. По сути, этот тот же V2, но в более агрессивном исполнении. Стоит напомнить, что это одна из самых тонких раскладушек — толщина всего 9,9 мм.
Porsche Design HONOR Magic V2 RSR выпускается в уникальном цвете Agate Grey. Его стоимость составляет около 2980 долларов за конфигурацию 16 ГБ/1 ТБ. Коллаборации с автомобильными брендами не выглядит чем-то новым для мобильной индустрии. Впрочем, такие устройства всегда предлагают интересные дизайнерские решения для экстравертов. Porsche Design HONOR Magic V2 RSR — не исключение. Устройство, определенно, имеет шансы заинтересовать пользователей, которые предпочитают подчеркивать свою индивидуальность с помощью гаджетов. Помимо этого, не стоит забывать, что в базе этого смартфона лежит функциональная и одна из самых тонких раскладушек на рынке.
HONOR MagicBook Pro 16Компания завершила своё мероприятие презентацией ноутбука. HONOR MagicBook Pro 16 оснащается процессором Intel Core Ultra 7, видеокартой GeForce RTX 40, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.
Ноутбук получили полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком и довольно крупный тачпад. Акустическая система представлена 6 динамиками и 2 микрофонами для чистой передачи голоса.
Что касается экрана, HONOR MagicBook Pro 16 оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3072 x 1920 и соотношением сторон 16:10. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор емкостью 75 Втч. По словам производителя, полностью заряженная батарея обеспечивает до 12 часов автономности.
Фото: GSM Arena
Ноутбук оснастили солидным набором портов, в числе которых Thunderbolt 4 USB-C, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI и разъем для наушников 3,5 мм.
Одна из главных особенностей ноутбука — экосистемное взаимодействие с другими устройствами бренда. Например, вы можете перетащить окна запущенных приложений со смартфона HONOR. Интерфейс для мобильных устройств MagicOS 8.0 также открывает общий доступ к файлам, вызовам, звонкам и уведомлениям. Всё это получило название Magic Ring.
Фото: GSM Arena
Как в случае с флагманским смартфоном, ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 получил ряд функций на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Они позволяют осуществлять умный поиск по изображениям в памяти устройства, а также создавать выжимку (краткое содержание) документов.
Ожидается, что HONOR MagicBook Pro 16 сначала поступит в продажу в Китае, а втором квартале 2024 года доберется до глобального рынка. Экосистемные штуки — это неоспоримое преимущество брендов для пользовательского опыта. Судя по презентации, HONOR MagicBook Pro 16 предложит бесшовную интеграцию со смартфонами бренда. Реализация таких функций демонстрирует, что производитель заботится о перспективе использования своих устройств, создавая новые сценарии их взаимодействия.
Запись трансляции можно посмотреть здесь: