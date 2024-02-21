Обзор смартфона HONOR X9b: флагманские преимущества с доступным прайсом

Георгий
HONOR X9b

HONOR X9b — яркий представитель среднеценовой категории, который получил ряд флагманских преимуществ. Вот чем смартфон вас заинтересует: 6,78-дюймовый AMOLED-экран повышенной прочности, тройная камера с главным датчиком на 108 МП, аккумулятор емкостью 5800 мАч, мощный чип и приятный ценник.

Дизайн

Любой гаджет в первую очередь оценивается с точки зрения дизайна. Это первое впечатление, из которого будет складываться весь остальной пользовательский опыт.

HONOR X9b

Судя по всему, весь модельный ряд HONOR X9b создавался с прицелом на экстравертов. Даже вполне сдержанные расцветки изумрудно-зеленая и полночная черная смотрятся эффектно за счет грамотно расставленных акцентов. В нашем обзоре самый яркий представитель — марокканский оранжевый со спинкой из искусственной кожи. С ним то вы точно имеете все шансы выделиться из серой массы пастельных оттенков.

HONOR X9b

На спинке по центру разместился блок основной камеры в форме кольца, который обрамляет золотистый ободок с резьбой. Что это, отсылка к дорогим часам или ювелирным украшениям? Решайте сами. Могу сказать, что тактильно смартфон получился очень приятным.

HONOR X9b

Рамка внутри металлическая, а снаружи покрыта пластиком и покрашена в золотистый оттенок, который органично дополняет расцветку нашего тестового образца. Корпус получил степень защиты IP53. Его габариты составляют 75,5 × 163,6 × 8 мм, а вес — 185 г.

HONOR X9b

Все физические элементы управления — качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана размещены на правой грани. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Он срабатывает быстро и без нареканий. Также имеется способ разблокировки по лицу. На нижнем торце расположены: слот для двух сим-карт, разъем USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона. 

HONOR X9b

В целом дизайн и конструкция устройства произвели приятные впечатления. Смартфон хорошо лежит в руке. Все элементы хорошо подогнаны друг к другу, ничего не скрипит и не люфтит.

Экран

HONOR X9b оснащается изогнутым AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2652 × 1200. Частота обновления составляет 120 Гц. Этот параметр на максималке заметен невооруженным взглядом во время прокрутки интерфейсов.

HONOR X9b

Производитель заявляет 100-процентный охват пространства DCI-P3. В целом цветопередача сочная и контрастная. Для любителей настраивать картинку под свои индивидуальные предпочтения не обошлось в настройках без предварительных установок и шкалы цветовой температуры.

HONOR X9b

Показатель пиковой яркости при отображении HDR-контента составляет 1200 нит. Экран одинаково хорошо ведет себя в помещении и на улице.

HONOR X9b

Дисплей защищен технологией HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop Display, которая была отмечена сертификатом швейцарской компании SGS 5-звездочной оценкой. Защита позволяет сохранить экран при падениях с высоты 1,5 метра и под любым углом. Защитная система состоит из улучшенной амортизации, трехслойной структуры и внутренней герметичной защиты.

Говоря о дисплее, важно учитывать параметр мерцания, хотя я и не восприимчив к этой особенности. В HONOR X9b частота ШИМ составляет 1920 Гц. Это хороший показатель, благодаря которому минимизируется напряжение глаз особенно в темное время суток.

HONOR X9b

Экран HONOR X9b оснащается технологией динамического затемнения. Она использует динамическую регулировку яркости, которая напоминает естественный световой ритм. Таким образом взаимодействие с экраном становится комфортнее. Изменение уровня яркости происходит практически незаметно.

Также не будет лишним упомянуть о технологии «Циркадный ночной экран». Она автоматически меняет цветовую гамму на более теплую, снижая количество синего свечения. Благодаря этой технологии поддерживается выработка мелатонина для улучшения качества сна. Если функцию активировать, то она будет автоматически включаться после захода солнца.

Производительность

В качестве аппаратной платформы смартфон получил чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. В нашем тестовом образце 12 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 ГБ. Объем ОЗУ можно дополнительно увеличить на 8 ГБ за счет свободного места накопителя при помощи технологии HONOR RAM Turbo.

HONOR X9b

По традиции, начинаем с бенчмарков. Смартфон набрал в AnTuTu 523 164 балла. Также обратите внимание на график CPU Throttling Test — устройство демонстрирует стабильное поведение на пиковых нагрузках.

HONOR X9b

Из коробки смартфон работает на Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Операционка хорошо оптимизирована к железу — всё работает шустро и ничего не лагает. Все анимации плавные, а приложения запускаются и переключаются довольно быстро.

HONOR X9b

HONOR X9b обеспечивает достойный запас производительности. На смартфоне вполне комфортно можно поиграть в топовые тайтлы. Я протестировал самые популярные — PUBG, Call of Duty Mobile и Wild Rift. На протяжении часовой игровой сессии смартфон сохраняет адекватную температуру и удерживает высокий FPS.

Камера

В качестве основной камеры смартфон получил тройную систему, в которую вошли: главный датчик на 108 МП, ширик на 5 МП и 2-мегапиксельный макрообъектив.

HONOR X9b

Размер основного сенсора составляет 1/1,67 дюйма, а светосила объектива — f/1,75. Главный датчик отлично отрабатывает сцены с искусственным и естественным освещением. Снимки получаются контрастными. Также отмечу высокий уровень детализации и широкий динамический диапазон. При дневном освещении алгоритмы постообработки изображений любят приукрасить небо. Впрочем, этого можно избежать, отключив Ai-оптимизацию кадра.
Угол обзора сверхширокоугольного объектива составляет 110°. Она способна выдавать вполне сносное качество при хорошем освещении.
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Макрообъектив носит скорее номинальный характер. Основная камера способна записывать 4K-видео с частотой кадров 30 FPS. Если понизить разрешение до Full HD, то можно записывать наиболее плавные ролики с 60 FPS.

HONOR X9b

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, а светосила — f/2,45. Селфи получаются яркими и четкими. 

Автономность

Автономную работу устройству обеспечивает батарея емкостью 5800 мАч. За автономность смартфон получил награду Gold Label от лаборатории DXOMARK. Смартфон с полностью заряженным аккумулятором в нетребовательном повседневном сценарии способен проработать до 3 дней.

HONOR X9b

В комплекте идет зарядка мощностью 35 Вт. Она способна зарядить смартфон на 50% в среднем за 30-35 минут.

Впечатления

HONOR X9b

К выходу обзора стоимость HONOR X9b стартует от 30 990 р. за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти. За этот прайс можно получить ряд весомых преимуществ, среди которых аккуратный дизайн, прочный 6,78-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 6 Gen 1, основная камера на 108 МП и ёмкая батарея на 5800 мАч.

Среди недостатков могу только обозначить отсутствие стереозвука и слота для карточек памяти. Впрочем, учитывая, что в базовой конфигурации смартфона идет накопитель на 256 ГБ, то необходимость в расширении для большинства повседневных сценариев отпадает. Такой запас памяти оптимален.
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