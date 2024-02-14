У него большой не только экран! Обзор смартфона HONOR X7b

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Смартфон HONOR X7b — свежее пополнение серии X. Доступная новинка получила ряд приятных преимуществ, в числе которых большая батарея, основная камера на 108 МП, достойный запас памяти и большой экран. Мы протестировали гаджет и в этом обзоре с подробностями делимся своими впечатлениями.HONOR X7b доступен в трех расцветках: мерцающий серебристый (этот вариант у нас на тесте), небесно-голубой и глубокий черный. Оттенок приятный и универсальный. За счет текстурного рисунка он приятно «играет» под лучами яркого солнца.Корпус скруглен по периметру, поэтому смартфон приятно лежит в руке. Его толщина составляет 8,24 мм, а вес — всего 199 г. Модуль основной камеры расположен в двух больших кольцах, которые размещаются в левом верхнем углу. Поверхность хоть и глянцевая, но при этом устойчива к отпечаткам пальцев. Это во многом заслуга расцветки. Влагозащиту, к сожалению, не завезли.Рамка смартфона покрашена в тон спинки — гаджет смотрится органично.На верхнем торце расположены отверстия дополнительных динамика и микрофона. Комбинированный слот для симок разместился на левой грани. Он позволяет устанавливать одновременно две симки или одну симку с карточкой памяти microSD. Качельку регулировки громкости и клавишу блокировки со встроенным сканером отпечатка вынесли на правую грань. На нижнем торце смартфона расположились разъем 3,5 мм для проводных наушников, порт USB-C, а также отверстия основных микрофона и динамика.HONOR X7b оснащается 6,8-дюймовым экраном с полезной площадью 91,3%, разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц. Пиковый показатель яркости составляет 850 нит — на дисплее всё хорошо видно в помещении и на улице.Цветопередачу можно настроить под себя. Для этого в настройках имеются две предустановки и шкала цветовой температуры.Смартфон оснащен технологией снижения интенсивности синего света, благодаря чему он получил сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Помимо этого, экран получил поддержку технологии динамической регулировки яркости. Эта функция использует динамический свет, имитирующий естественный световой ритм, для стимуляции движения цилиарной мышцы, что обеспечивает более комфортное восприятие.Экран оснащается технологией циркадного ночного экрана. Она автоматически осуществляет корректировку цветопередачи для использования более теплых цветов, уменьшая количество излучаемого синего света. Функция запускается автоматически после захода солнца.В качестве аппаратной основы используется чип Qualcomm Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а ёмкость накопителя — 128 ГБ. С помощью технологии HONOR RAM Turbo можно увеличить количество ОЗУ дополнительно на 8 ГБ за счет свободного места хранилища.Напомню, есть слот для карт памяти microSD. Поддерживаются карточки объемом до 1 ТБ.Из коробки смартфон работает на Android 13 с интерфейсом HONOR MagicOS 7.2. Среди фишек оболочки стоит отметить мультиоконный режим, который позволяет запускать одновременно два приложения на экране.В целом операционка работает быстро и без нареканий. Приложения запускаются довольно быстро. Впрочем, HONOR X7b — это не геймерский смартфон. Поиграть на нем в топовые тайтлы не получится, а вот запустить простенькие таймкиллеры можно.В качестве основной камеры HONOR X7b получил тройную систему с главным датчиком на 108 МП. Остальные два — ширик на 5 МП и вспомогательный сенсор на 2 МП.Дневная съемка, а также сценарии с искусственным освещением основной камере даются хорошо. Если освещения достаточно, главный датчик HONOR X7b способен выдавать резкую картинку с естественной цветопередачей.Суперширик присутствует скорее для количества. Даже при хорошем освещении картинке не хватает детализации и динамического диапазона.Максимальное разрешение записываемого на основную камеру видео составляет 1080p с частотой кадров 30 FPS.Разрешение фронтальной камеры — 8 МП. Она также умеет записывать FullHD-видео.Одно из главных преимуществ HONOR X7b — аккумулятор на 6000 мА·ч. В обычном повседневном сценарии смартфон способен продержаться до двух дней без подзарядки. При совсем скромных потребностях можно растянуть и до 3 дней, но в таком ключе придется пойти на некоторые компромиссы, например поубавить яркость экрана.Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 18 часов воспроизведения видео и примерно 66-70 часов прослушивания музыки. В рейтинге автономности DXO смартфон набрал 151 балл и получил золотую отметку в 2024 году, заняв вторую строчку в глобальном топе и первое место в ценовом сегменте до 200 долларов.В комплекте идет блок питания мощностью 35 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100% примерно за 2 часа.К выходу обзора стоимость HONOR X7b составляет 18 999 рублей. Смартфон — представитель категории доступных устройств. Новинка получила ряд преимуществ, среди которых аккумулятор на 6000 мА·ч, хороший запас памяти, основная камера на 108 МП и крупный экран с функциями защиты зрения. Среди недостатков отмечу отсутствие влагозащиты, заметный подбородок под экраном и простенький ширик.