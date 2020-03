Сейчас в прямом эфире проходит онлайн-мероприятие «Дорога к PS5» (Road to PS5). Марк Церни рассказывает подробности о системной архитектуре PlayStation следуещго поколения, а также о том, как она поможет разработчикам и повлияет на игры. Мы собрали самые интересные подробности в одном материале.



Марк сразу обозначил, что основная тема презентации посвящена техническим характеристикам PlayStation 5. Основное пожелание разработчиков игр для консолей следующего поколения заключалось в наличии быстрого SSD. Поэтому Sony поставила одну из основных задач для себя — сделать практически моментальную загрузку уровней. «Пятерка» сможет загружать около ГБ данных за чуть более четверть секунды.







Новая память позволит свести к минимуму использование загрузочных экранов или даже вовсе избавиться от них. Помимо этого, сообщается, что обновления будут устанавливаться быстрее. Также увеличится используемый объем оперативной памяти, в которую будет подгружаться следующая секунда игрового процесса.







Объем SSD в PlayStation 5 составит 825 ГБ. Накопитель сможет загружать 5,5 ГБ в секунду, а это в 100 раз быстрее, чем у PS4. Количество памяти можно будет расширить с помощью внешних HDD или SSD, но игры следующего поколения можно будет установить только на внутреннее хранилище.



Что касается обратной совместимости, то графический чип PS5 будет поддерживать игры от PS4. Сообщается, что на старте будут доступны 100 самых популярных тайтлов c PlayStation 4. О совместимости с PS3 и более ранними поколениями Марк Церни не упомянул.







Максимальная частота процессора составит 2,23 ГГц. На чипе будет размещено 35 блоков, обеспечивающих 10,3 терафлопс. Консоль сможет работать с почти постоянным энергопотреблением за счет динамической частоты. За счет этого будет также решена проблема с охлаждением, поскольку температура процессора не будет значительно изменяться.



Марк Церни также рассказал, что в PS5 для аудио используется технология собственной разработки под названием Tempest 3D AudioTech. Она позволяет обеспечивать трехмерный звук почти на любых источниках, в том числе и в наушниках.



Запись презентации Road to PS5:





Технические характеристики

x86-64-AMD Ryzen Zen 2

Ядер: 8 / Потоков: 16

Переменная частота до 3.5 ГГц

Графический процессор

Графический процессор на базе AMD Radeon RDNA 2

Ускорение трассировки лучей

Переменная частота, до 2.23 ГГц (10.3 терафлопс)

Системная память

GDDR6 16GB

Пропускная способность 448 Гбайт/с

825 ГБ

Пропускная способность чтения 5.5 Гбайт/с (номинальная)

Игровой диск PS5

Ultra HD Blu-ray, до 100 Гбайт/диск

Видеовыход

Поддержка телевизоров 4K 120 Гц, телевизоров 8K, VRR (со спецификацией HDMI версии 2.1)

Звук

Tempest 3D AudioTech