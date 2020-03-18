Bloodborne

В магазине PS Sore началась новая распродажа «Мега март». Она продлится до второго апреля. Также до второго апреля будут действовать акции «Игры до 1500 рублей» и «Игры до 720 рублей». Собрали для вас самые интересные предложения.

Assasin’s Creed Истоки — 899 р. (было 3 999 р.)



Dead by Daylight: Special Edition — 899 р. (было 1 999 р.)



Ведьмак 3: Дикая Охота — 649р. (было 1 799 р.)



Bloodborne — 929 р. (было 1 199 р.)



Resident Evil 5 — 574 р. (было 1 399 р.)



Dark Souls: Remastered — 899 р. (было 2 599 р.)



Rage 2 — 1 499 р. (было 3 999 р.)



Все остальные предложения со скидками можно посмотреть здесь.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Подробности о PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта Подробности о PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта

Композитор игры «Одни из нас» Густаво Сантаолалья присоединился к команде создателей сериала Композитор игры «Одни из нас» Густаво Сантаолалья присоединился к команде создателей сериала

Horizon Zero Dawn выходит на ПК этим летом Horizon Zero Dawn выходит на ПК этим летом