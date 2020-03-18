В магазине PS Sore началась новая распродажа «Мега март». Она продлится до второго апреля. Также до второго апреля будут действовать акции «Игры до 1500 рублей» и «Игры до 720 рублей». Собрали для вас самые интересные предложения.
Assasin’s Creed Истоки — 899 р. (было 3 999 р.)
Dead by Daylight: Special Edition — 899 р. (было 1 999 р.)
Ведьмак 3: Дикая Охота — 649р. (было 1 799 р.)
Bloodborne — 929 р. (было 1 199 р.)
Resident Evil 5 — 574 р. (было 1 399 р.)
Dark Souls: Remastered — 899 р. (было 2 599 р.)
Rage 2 — 1 499 р. (было 3 999 р.)
Все остальные предложения со скидками можно посмотреть здесь.
Assasin’s Creed Истоки — 899 р. (было 3 999 р.)
Dead by Daylight: Special Edition — 899 р. (было 1 999 р.)
Ведьмак 3: Дикая Охота — 649р. (было 1 799 р.)
Bloodborne — 929 р. (было 1 199 р.)
Resident Evil 5 — 574 р. (было 1 399 р.)
Dark Souls: Remastered — 899 р. (было 2 599 р.)
Rage 2 — 1 499 р. (было 3 999 р.)
Все остальные предложения со скидками можно посмотреть здесь.
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