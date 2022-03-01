Доллар подорожал, а Россия теперь находится под санкциями, из-за которых ввоз электроники, в которой используются американские компоненты и технологии, может быть запрещён. Смартфоны Apple уже начали дорожать и исчезать из продажи.



В интернет-магазине Apple сохраняются докризисные цены на смартфоны и другую продукцию, однако срок доставки увеличился и в случае с айфонами сейчас составляет от полутора до четырёх месяцев.







С учётом того, что транспортное сообщение между некоторыми странами нарушено, а поставка электроники находится под санкционным запретом, есть риск того, что Apple может отменить оформленные заказы. Но этого может и не произойти, если смартфоны будут завозиться напрямую из Китая, поскольку китайские власти не присоединились к санкциям против России.



re:Store в какой-то момент резко поднял цены, из-за чего iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти стал стоить 221 990 рублей.







Сейчас цены снижены, но большинство товаров всё равно продаётся дороже, чем у Apple (та же модификация iPhone 13 Pro Max стоит 169 990 рублей, тогда как у Apple она выставлена за 159 990). При этом на сайте магазина указано, что все смартфоны распроданы, причём это касается не только линейки iPhone 13, но и более ранних моделей.







То же самое касается DNS, «Ситилинка» и других подобных магазинов, которые ориентируются на актуальный курс доллара и почти моментально переписывают ценники, особенно у товаров с ажиотажным спросом. Например, iPhone 13 Pro с 256 ГБ памяти продаётся у Apple за 109 990 рублей, в DNS его можно приобрести за 134 990 рублей, а в «Ситилинке» последняя цена была 148 000 рублей.



В «М.Видео» и «Эльдорадо» цены тоже выше, чем у Apple, зато получить товар можно намного быстрее (от пары дней до пары недель в зависимости от города). iPhone 13 Pro со 128 ГБ памяти в этих магазинах продаётся за 109 999 рублей, то есть на 10 тысяч дороже, чем раньше.







Нельзя сказать, что смартфоны Apple подорожали в России значительно, а если некоторые магазины и устанавливали ценники с запасом на случай ещё более сильного падения рубля, то сейчас откорректировали их с учётом актуального курса (около 90 рублей за доллар). В то же время очевидно, что магазины «осторожничают» и не особо хотят торговать смартфонами Apple по существующим ценам — некоторые из них пишут, что товара нет в наличии, а другие берут несколько дней или недель на доставку, чтобы, вероятно, иметь возможность отменить заказ в случае резкого скачка курса доллара.







