Ситуация с западными санкциями в адрес России с каждым часом становится всё серьезнее и строже. Главы европейских государств уже всерьез говорят об отключении РФ от системы Swift, а недавно один из украинских чиновников попросил Visa и MasterCard перестать обслуживать российских клиентов. Что делать, если наши пластиковые карты этих платежных систем превратятся в «болванки»?
Сразу оговоримся: паниковать рано. Очень маловероятно, что Visa и MasterCard откажется от такого огромного рынка, как Россия, ведь каждая платежная система получает отчисления с каждого безналичного платежа. Однако всё же стоит продумать «запасные пути», если такое всё же случится.
На случай масштабных и радикальных санкций Россия создала несколько систем, которые дублируют возможности зарубежных аналогов, но при этом работают целиком и полностью на отечественных серверах и мощностях. Одной из таких систем является платежная система «МИР».
После запуска «МИР» в РФ и соответствующей законодательной базы почти все популярные банки стали выпускать карты этой платежной системы — а некоторые эмитируют вообще только карты «МИР». Скорее всего, ваш банк тоже выдает такие карты. Если вдруг Visa и MasterCard откажутся сотрудничать с российской финансовой системой, можно будет перейти на карты «МИР». Но это всё «если», а подготовиться можно уже сейчас.
Чтобы не испытывать неудобств в случае строгих санкций, вы можете выпустить виртуальную карту «МИР» в приложении вашего банка. Обычно это бесплатно и довольно быстро. Например, в банке «Тинькофф» это делается следующим образом:
- Откройте приложение «Тинькофф» и нажмите на свой счет (допустим, это Black)
- Под названием счета и балансом есть прямоугольник с «плюсом» — нажмите на него и выберите «Выпустить новую карту»
- Выберите «Для себя» → «Виртуальная карта», после чего внизу экрана коснитесь значка «МИР».
- Следуйте подсказкам системы, чтобы выпустить карту.
В «Сбербанке» сделайте следующее:
- Откройте приложение и нажмите на «плюс» рядом со словом «Кошелек»
- Выберите тип карты, после чего пролистайте слайды вбок — нам нужен последний слайд «Цифровая СберКарта»
- Прокрутите экран до середины и выберите «МИР СберКарта» вместо «СберКарта MasterCard».
- Следуйте подсказкам системы для завершения оформления карты.
Что касается «Альфа-банка», то он не позволяет выпустить виртуальную карту «МИР». Если у вас другой банк, то логика в целом ясна: ищите в приложении открытие нового продукта или «плюс», а далее выбирайте виртуальную карту «МИР».
Готово! Теперь карта «МИР» привязана к вашему основному счету, и вы сможете платить ею, если MasterCard перестанет работать. Можно заранее добавить её в Apple Pay / Google Pay, или же скачать приложение Mir Pay для Android, чтобы перестраховаться на случай блокировки работы Google Pay в России.
Если санкции двинутся по худшему сценарию, то вы сможете впоследствии заказать себе пластиковую карту «МИР» в своем банке и пользоваться ею как обычно.
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