Ситуация в мире накаляется и на россиян ложатся всё новые и новые санкции со стороны западных стран. Глобализация подразумевает тесную связь между компаниями, сервисами и пользователями разных стран — и Apple не исключение. Это международная компания, которая продает и обслуживает свою продукцию в большинстве стран мира, размещает и управляет серверами в разных точках планеты, но при этом находится под юрисдикцией США.
Недавняя новость о том, что украинский чиновник попросил Тима Кука ограничить россиян в доступе к устройствам и сервисам Apple заставила многих напрячься: а что, если правительство США принудит Apple подчиниться и ограничить работу своих девайсов на территории России? Возможно ли такое?
Сразу оговоримся: на данный момент принудительное удаленное отключение Apple-девайсов на территории России является если не невозможным, то крайне маловероятным. Поэтому паниковать не стоит.
Правовая сторона вопроса
Стоит признать, что Apple имеет довольно большой контроль над своими устройствами даже после продажи их конкретному пользователю. Компания способна собирать данные об использовании приложений, о распорядке дня и передвижениях владельца iPhone, iPad или Mac, а также удаленно управлять его устройством. Другой вопрос: а пользуется ли она этими возможностями? Он открыт.
К сожалению, в текущих реалиях конечному потребителю очень сложно понять, действительно ли работают все переключатели и тумблеры в системе, которые отвечают за приватность, и до каких пор распространяется власть вендора. С другой стороны, как мы упоминали ранее, Apple подчиняется властям США и обязана работать с соблюдением американского законодательства — а оно очень строго регламентирует любые нарушения прав человека и вторжения в его частную жизнь.
Что касается удаленного вывода из строя уже проданных устройств — здесь всё несколько сложнее. С одной стороны, согласно пользовательскому соглашению Apple, собственностью покупателя является только сам девайс — железка — а ПО предоставляется ему в аренду. То есть по сути iOS, iPadOS и macOS остаются собственностью Apple, а собственник может делать со своим имуществом всё что угодно, если это не нарушает права окружающих. А с другой — распоряжаться «своими» ОС в полной мере компания всё равно не может.
Здесь и кроется главный подвох всей ситуации. Apple одновременно и имеет, и не имеет права отключать устройства по своему усмотрению. На этот компромисс накладывается тот факт, что в разных странах разное законодательство — и ситуация мгновенно и многократно усложняется. Но стоит сказать, что по факту компания не использует такие ресурсы.
Удаленное отключение
А есть ли у Apple техническая возможность отключить наши устройства? Похоже, что есть. Самый известный пример — прототип iPhone 4, который был забыт в баре одним из инженеров Apple в 2010 году. Тогда эксперты сообщили, что Apple удаленно подключилась к устройству и полностью отключила его, чтобы избежать преждевременных утечек.
Дело в том, что Apple с самого начала использует в своих мобильных устройствах процессоры и чипы собственной разработки, и при этом сама же создает для них ПО. Пожалуй, исключением здесь являются разве что компьютеры Mac — точнее, являлись. С выходом и распространением фирменных SoC Silicon M, Apple очевидно получила больше контроля и над собственными компьютерами.
На мой взгляд, Apple имеет достаточно технических возможностей, чтобы удаленно вывести из строя наши устройства — как мобильные, так и часть настольных. Однако эти возможности не безграничны, и для их реализации очевидно требуются определенные условия. Кроме того, немаловажен тот факт, что до сих пор Apple ни разу не блокировала свои гаджеты на территории целой страны, какие бы события в ней не происходили.
Так отключат или нет?
Я бы сказал — нет, не отключат. На мой взгляд, наши iPhone, iPad, Mac и другие «яблочные» устройства останутся работоспособны и на полное дистанционное отключение гаджетов на территории России Apple никогда не решится. Однако несколько усложнить россиянам жизнь, не выходя за рамки правового поля, компания всё же способна.
Речь идет о фирменных облачных сервисах Apple. И вот в случае с ними прецеденты ограничений доступа как раз случались. Более того, в некоторых странах, например, в Китае, сервисы Apple работают в особом режиме. Похожий сценарий может ожидать и россиян.
Чего мы можем лишиться из-за санкций США?
Тех функций и сервисов, которые напрямую не влияют на работу устройств, но при этом существенно ограничивают их возможности. Власти США могут принудить Apple отключить на территории России такие сервисы, как:
- App Store
- Apple Pay
- Apple Music / Apple TV / Apple Fitness и прочие.
В качестве самой крайней меры эксперты называют возможное ограничение на активацию новых устройств Apple. Такое может случиться, если США решит ограничить отгрузку в Россию бытовой и «карманной» электроники вроде смартфонов, планшетов или компьютеров. И возможность запретить активацию своих девайсов из определенных точек мира у Apple тоже имеется.
Можно ли перестраховаться?
К сожалению, с некоторыми ограничениями (в случае их введения) нам придется смириться. Например, отключение России от Apple Pay вряд ли получится обойти, поскольку в работе этого сервиса задействуются как локальные, так и зарубежные токены. Однако кое-что всё же можно будет попробовать наладить.
Например, если на территории России будет ограничена работа App Store, то эта проблема решается при помощи VPN. Если Apple официально прекратит обслуживать клиентов из России, никто не запретит вам сменить в настройках Apple ID страну проживания и продолжить пользоваться устройством со включенным VPN.
К слову, недавно стало очевидно, что такой метод может «не прокатить». Ранее в сети появилась новость, что Apple «по ошибке» заблокировала разработчиков приложений из Беларуси. Нам в этой ситуации интересно следующее: под блок попали даже те аккаунты, в которых ранее была указана Беларусь, но позже страну сменили на другую. Так что в случае прекращения обслуживания россиян может понадобиться создать свежий аккаунт Apple ID и изначально указать в нем другую страну, не имеющую ограничений доступов.
Если мы рассматриваем крайнюю меру — блокировку активации новых «яблочных» устройств с территории России — то её тоже теоретически можно обойти. Вот уже несколько лет как владельцы смартфонов Blackberry научились активировать свои устройства под управлением BBOS 10 после прошивки в условиях блокировки серверов Blackberry Роскомнадзором. Они делают следующее: настраивают VPN-соединение прямо на роутере и активируют устройство через Wi-Fi. Возможно, в случае с Apple нам поможет такой сценарий.
Как бы ни развивались события далее, очевидно одно: наша бытовая жизнь станет несколько сложнее. Например, сложнее будет использовать привычные вещи и сервисы. Однако совсем необязательно, что всё описанное в этой статье будет введено или запущено. Вполне вероятно, что Apple не станет ограничивать россиян в использовании своей техники; а если компанию всё же принудят к введению санкций, то она может сделать это «для галочки» — в конце концов, любой вендор это прежде всего коммерческая компания, которая платит огромные налоги государству. Серьезные ограничения работы Apple в России невыгодны и возможность их введения будет рассматриваться в высших кругах именно в такой перспективе.
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А если это случится то владельцы уже не купят Эппл никогда, ну и вообще народ побежит от Эппл по всему миру. Эппл это понимает.
Но нет уверенности что принимать такое решение будет Эппл .
не отключат потому что со смартфонов те же америкосы могут собирать информацию внутри нашей страны