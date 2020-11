Список промокодов:

KLASS300 — скидка 300 рублей при заказе от 4000 рублей

— скидка 300 рублей при заказе от 4000 рублей

— скидка 500 рублей при заказе от 5500 рублей

— скидка 1000 рублей при заказе от 12 000 рублей

— скидка 1500 рублей при заказе от 18 000 рублей

— скидка 2000 рублей при заказе от 22 000 рублей

— скидка 3000 рублей при заказе от 36 000 рублей

— скидка 3500 рублей при заказе от 45 000 рублей

— скидка 5000 рублей при заказе от 60 000 рублей

ALIEXPRESSBF7 — скидка $7 при заказе от $50

— скидка $7 при заказе от $50

— скидка $10 при заказе от $90

— скидка $12 при заказе от $110 AEBFNEW2020 — скидка $4 при заказе от $5 для новых пользователей







Начиная с сегодняшнего дня на площадке AliExpress началась распродажа «Черная пятница». В этой заметке мы подготовили подборку полезных мелочей со скидками, а еще нашли огромный пак промокодов для получения дополнительной выгоды.Стоит отметить, что наличие товарных запасов у продавцов буквально тает на глазах, поэтому рекомендуем поторопиться, а еще не будет лишним проверять наличие купонов у того или иного магазина — это в свою очередь поможет дополнительно снизить стоимость товара.Отличный выбор для тех, кто контролирует свой вес. Синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и позволяют следить за прогрессом с помощью приложения. Имеется опция Plus для быстрой отправки и легкого возврата. Берите купон продавца на 158 р. и применяйте промокод LUCKY150.Китайцы уже во всю освоили технологию MagSafe и наладили выпуск аксессуаров по доступным ценам. Отличный выбор для тех, кто не хочет переплачивать за кейсы от Apple. Что касается цвета, в наличии имеется 4 варианта с гранями черного, золотого, синего и серебристого решения.Купил один раз и не паришься по поводу промоченных ног, обувь в любом случае будет сухая к следующей прогулке. Есть варианты серого и фиолетового цвета, а также можно выбрать версию с таймером. Не обошлось без опции Plus.Превращаем твердотельный накопитель форм-фактора M2 в USB-флешку. Зачем? А потому что можем! Как тебе такое, Илон Маск? У продавца имеется поддержка опции Plus и возможность отправки со складов в России.Достал хаос из различных проводов на рабочем столе? Заказывай это штуку и наводи с её помощью порядок. Выглядит эстетично и лаконично, а самое главное избавит тебя от беспорядочных скруток и пучков кабелей.В 2020 году все начали активно следить за уровнем кислорода в крови. Такой сенсор начал появляться у фитнес-браслетов и смарт-часов. Самый точный показатель замеряется с пальца, поэтому эта штука поможет получить наиболее правдивый результат.Эта штука отлично дополнит предыдущей кабель-менеджмент. Благодаря этим липучкам можно навести эстетику в скрутках проводов на рабочем столе, не прибегая к этим «проволочкам», которые идут в комплекте с различной кабельной продукцией.Если надоело, что смартфон постоянно где-то валяется, то можно оборудовать для него специальное место с помощью этой простой подставки. А еще у неё регулируется угол наклона.Простая беспроводная зарядка с лаконичным дизайном в черном цвете, которая впишется в любой интерьер. Помимо совместимых Qi-устройств, гаджет можно использовать со смартфонами Samsung и Apple.Магнитная зарядка для модельного ряда iPhone 12. Стоит обратить внимания владельцев айфонов этого года, которые не захотят переплачивать 3 990 рублей за оригинальный адаптер. У продавца имеется поддержка опции Plus.Apple не положила сетевой адаптер в комплект смартфонов iPhone 12. В качестве альтернативы оригинальному вы можете рассмотреть этот гаджет от Anker. Его мощность составляет 30 Вт, а еще у него два порта — USB-C и USB-A, поэтому не придется покупать дополнительный провод.С таким ценником эти беспроводные наушники можно использовать как расходный материал, не беспокоясь потерять. У них вполне достойный звук, имеется поддержка Bluetooth 5.0, а срок автономной работы с кейсом составляет 12 часов.Еще одни беспроводные наушники от бренда, который себя зарекомендовал с точки зрения качественного звука. Anker обещает детальную проработку низких частот, защиту от влаги и поддержку Bluetooth 5.0. Срок автономной работы вместе с кейсом составляет 15 часов. Есть опция Plus.Это компактное устройство превратит любой телевизор с HDMI в Smart TV. Благодаря платформе Android TV вы сможете установить браузер и приложения для просмотра различного контента из магазина Google Play, а также из сторонних источников. Не обошлось без опции Plus.