На этой неделе почти все интернет-магазины участвуют в распродаже «Чёрная пятница» и продают товары с огромными скидками. Keysoff.com не остался в стороне, на этом сайте можно приобрести игры и софт по очень привлекательным ценам.



Keysoff.com и раньше проводил распродажи, поэтому подготовился к «Чёрной пятнице» как следует: до 29 ноября на этом сайте можно купить лицензионные ключи для Windows и Office максимально дёшево. Всё, что нужно сделать — оплатить покупку, после чего ключ для активации нужного вам продукта придёт на вашу электронную почту. Возможно, на «Чёрной пятнице» вы закупитесь новыми компонентами и проапргейдите свой компьютер — тогда вам однозначно пригодится новая операционная система и офисные программы.







На распродаже «Чёрная пятница» от Keysoff.com можно приобрести лицензионные ключи для продуктов Microsoft по специальным ценам, а также получить дополнительные скидки на различные компьютерные программы.



Спеццены на «Чёрную пятницу»

Дополнительные скидки

SKK45

SKK58

Windows 10 Pro . Любому компьютеру нужна максимально свежая сборка операционной системы. Тем более сейчас, когда компания Microsoft больше не поддерживает Windows 7 и сосредоточила свои силы на развитии Windows 10. На Keysoff.com можно найти 32-битную и 64-битную версию Windows 10, а в рамках распродажи «Чёрная пятница» лицензионный ключ Windows 10 Pro стоит всего $7,45.. Если у вас несколько компьютеров, то вам будет выгоднее приобрести набор, включающий два лицензионных ключа. Он стоит всего $11,51. Это предложение распространяется как на 32-битную, так и 64-битную версию Windows 10.. На этой «Чёрной пятнице» также можно приобрести с огромной скидкой набор офисных программ Microsoft. Пакет Office 2016 Professional Plus включает в себя программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook и Publisher, все они необходимы тем, кто работает с офисными файлами. Прямо сейчас на Keysoff.com его можно купить за $21,80.. Если вы ежедневно пользуетесь офисными программами Microsoft, вам лучше приобрести свежайший набор Office. Пакет Office 2016 Professional Plus включает в себя все необходимые программы, но у них множество новых возможностей и улучшенный интерфейс. Keysoff.com продаёт этот набор по спеццене $28,98.. Keysoff.com предоставляет дополнительную скидку 45% на различные версии операционных систем Microsoft. Сюда включены Windows Server, Windows 10 Home и Windows 10 Enterprise. Чтобы получить эту скидку, воспользуйтесь промокодомпри оплате.. Keysoff.com предоставляет дополнительную скидку 45% на различные программы для компьютера. Например, вы можете приобрести по сниженной цене лицензионные ключи Visio, Microsoft Office for Mac, а также наборы, включающие в себя Windows и Office. Чтобы получить эту скидку, воспользуйтесь промокодомпри оплате.«Чёрная пятница» уже рядом. Не упустите возможность приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам — тем, которые можно найти на сайте Keysoff.com. Keysoff.com часто проводит распродажи софта по низким ценам, поэтому не забудьте добавить этот сайт в закладки и иногда посещать его, чтобы быть в курсе лучших предложений. Самые выгодные цены обычно бывают накануне каких-нибудь праздников или памятных дат. Перед покупкой ключа обязательно убедитесь в том, что вы приобретаете лицензию для продукта, который установлен на вашем компьютере. При возникновении вопросов относительно покупки ключей и их использования для активации продуктов обращайтесь в поддержку Keysoff.com в чате на сайте или по электронной почте service@keysoff.com





