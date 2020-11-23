На этой неделе почти все интернет-магазины участвуют в распродаже «Чёрная пятница» и продают товары с огромными скидками. Keysoff.com не остался в стороне, на этом сайте можно приобрести игры и софт по очень привлекательным ценам.
Keysoff.com и раньше проводил распродажи, поэтому подготовился к «Чёрной пятнице» как следует: до 29 ноября на этом сайте можно купить лицензионные ключи для Windows и Office максимально дёшево. Всё, что нужно сделать — оплатить покупку, после чего ключ для активации нужного вам продукта придёт на вашу электронную почту. Возможно, на «Чёрной пятнице» вы закупитесь новыми компонентами и проапргейдите свой компьютер — тогда вам однозначно пригодится новая операционная система и офисные программы.
На распродаже «Чёрная пятница» от Keysoff.com можно приобрести лицензионные ключи для продуктов Microsoft по специальным ценам, а также получить дополнительные скидки на различные компьютерные программы.
Спеццены на «Чёрную пятницу»
Windows 10 Pro. Любому компьютеру нужна максимально свежая сборка операционной системы. Тем более сейчас, когда компания Microsoft больше не поддерживает Windows 7 и сосредоточила свои силы на развитии Windows 10. На Keysoff.com можно найти 32-битную и 64-битную версию Windows 10, а в рамках распродажи «Чёрная пятница» лицензионный ключ Windows 10 Pro стоит всего $7,45.
2 ключа Windows 10 Pro. Если у вас несколько компьютеров, то вам будет выгоднее приобрести набор, включающий два лицензионных ключа. Он стоит всего $11,51. Это предложение распространяется как на 32-битную, так и 64-битную версию Windows 10.
Office 2016 Professional Plus. На этой «Чёрной пятнице» также можно приобрести с огромной скидкой набор офисных программ Microsoft. Пакет Office 2016 Professional Plus включает в себя программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook и Publisher, все они необходимы тем, кто работает с офисными файлами. Прямо сейчас на Keysoff.com его можно купить за $21,80.
Office 2019 Professional Plus. Если вы ежедневно пользуетесь офисными программами Microsoft, вам лучше приобрести свежайший набор Office. Пакет Office 2016 Professional Plus включает в себя все необходимые программы, но у них множество новых возможностей и улучшенный интерфейс. Keysoff.com продаёт этот набор по спеццене $28,98.
Дополнительные скидки
Скидка 45% на операционные системы. Keysoff.com предоставляет дополнительную скидку 45% на различные версии операционных систем Microsoft. Сюда включены Windows Server, Windows 10 Home и Windows 10 Enterprise. Чтобы получить эту скидку, воспользуйтесь промокодом SKK45 при оплате.
Скидка 58% на различное ПО. Keysoff.com предоставляет дополнительную скидку 45% на различные программы для компьютера. Например, вы можете приобрести по сниженной цене лицензионные ключи Visio, Microsoft Office for Mac, а также наборы, включающие в себя Windows и Office. Чтобы получить эту скидку, воспользуйтесь промокодом SKK58 при оплате.
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro: $27,35
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro: $27,64
- Microsoft Office 2016 (Home and Student): $33,05
- Microsoft Office 2016 Home & Business для Mac: $40,69
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro: $36,10
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro: $36,15
- Microsoft Office 2019 (Home and Student): $34,43
- Office Home And Business 2019 для Mac: $48,07
«Чёрная пятница» уже рядом. Не упустите возможность приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам — тем, которые можно найти на сайте Keysoff.com.
Keysoff.com часто проводит распродажи софта по низким ценам, поэтому не забудьте добавить этот сайт в закладки и иногда посещать его, чтобы быть в курсе лучших предложений. Самые выгодные цены обычно бывают накануне каких-нибудь праздников или памятных дат. Перед покупкой ключа обязательно убедитесь в том, что вы приобретаете лицензию для продукта, который установлен на вашем компьютере. При возникновении вопросов относительно покупки ключей и их использования для активации продуктов обращайтесь в поддержку Keysoff.com в чате на сайте или по электронной почте service@keysoff.com.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Спасибо, пойду куплю.