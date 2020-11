Сделали подборку портативных Bluetooth-колонок, которые можно успеть урвать со скидкой на распродаже 11.11 от AliExpress. Не забывайте использовать купоны и промокоды, которые предлагают продавцы. Таким образом можно дополнительно снизить стоимость. Также стоит отметить, что товарные запасы ограничены и рекомендуем поспешить, если что-то понравилось.Bluetooth-колонка доступна в двух цветах: черном и синем. Она защищена от влаги по стандарту IPX7, а время автономной работы, по словам производителя, составляет 24 часа. Стильный минималистичный дизайн также отлично впишется в любой интерьер. У продавца имеется поддержка опции Plus, а это означает наличие быстрой отправки и легкого возврата.Эта портативная колонка доступна в трех цветовых решениях: черный, красный и граффити. Помимо подключения по Bluetooth, имеется 3,5 мм разъем и поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ. Встроенный аккумулятор на 2200 мАч обеспечивает до 10 часов воспроизведения. Также имеется защита от влаги IPX5 и пыли IP4X. Предусмотрена поддержка опции Plus и возможность отправки с российских складов.Динамик от бренда, который успел стать «народным любимцем». Гаджет защищен от воды по стандарту IPX7 и поддерживает работу с голосовыми помощниками. Помимо этого, имеется Bluetooth 5.0 и NFC, а время автономной работы составляет до 15 часов воспроизведения. Колонку можно заказать с доставкой из РФ.Ультракомпактная колонка от Xiaomi, которая с легкостью помещается в карман. Мощность устройства — 2 Вт, а время автономной работы составляет 6 часов. Встроенный аккумулятор на 480 мАч заряжается с помощью порта USB-C. В отзывах к товару: «Очень маленькая колонка. Для своих размеров у нее очень громкий звук». У продавца имеется опция Plus и возможность отправки со складов в России.Стильный и лаконичный дизайн позволяет использовать эту колонку не только в путешествиях, но и дома — она отлично дополнить любой интерьер. На её верхней грани расположен блок прорезиненных клавиш для управления воспроизведением. Время автономной работы, по словам производителя — до 10 часов воспроизведения. Также имеется возможность подключения динамика по проводу с помощью разъема 3,5 мм.Стильный и минималистичный дизайн в металлическом обрамлении. Заряда хватит на 10 часов воспроизведения. Можно подключить проводом с помощью порта 3,5 мм. Ёмкость аккумулятора составляет 1200 мАч.Anker Souncore Mini 2 — это компактный и мощный Bluetooth-динамик, который обеспечивает воспроизведения качественных низких частот. Он защищен по стандарту IPX7 и даже выдерживает, по словам производителя, погружение в воду на 1 метр в течение 30 минут, а это означает, что за него можно не переживать во время вечеринок у бассейна. Полный заряд обеспечивает до 15 часов воспроизведения. Продавец предусмотрел опцию Plus.Один из самых бассовитых динамиков с пассивным излучателем в нашей подборке. Гаджет поддерживает функцию громкой связи для ответа на звонки. Аккумулятора с ёмкостью 2200 мАч хватит на 12 часов воспроизведения музыки. Для заказа доступны два цвета: черный и хаки.Многофункциональная Bluettoh-колонка с NFC, а также поддержкой голосового помощника и microSD. Устройство защищено по стандарту IPX7, а его мощность составляет 20 Вт. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Не обошлось без опции Plus у продавца и доставки с российских складов.Заканчивает нашу подборку ультракомпактная колонка от Mifa. На момент написания у продавца осталось только два ярких цвета: красный и салатовый. Маленький не означает простой, у этого гаджета металлический корпус, а помимо беспроводного соединения имеется возможность подключения по проводу с помощью разъема 3,5 мм и поддержка карт памяти microSD. Не обошлось без защиты от воды по стандарту IPX5, а полного заряда аккумулятора на 1200 мАч хватит на 10 часов воспроизведения. В наличии опция Plus и отправка со складов в России.