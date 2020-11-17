Известные производители часов постепенно подтягиваются в сегмент умных устройств. Так, например, Hublot летом представила Big Bang E, а Timex представила Ironman R300 в феврале этого года. Теперь на очереди японский производитель.
Citizen представила свои первые смарт-часы, которые получили название CZ Smart. Они оснащаются 1,28-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 416×416 пикселей. Новинка работает на платформе Snapdragon Wear 3100 с 8 ГБ памяти. В набор датчиков Citizen CZ Smart входят: сенсор сердечного ритма, барометр, акселерометр и гироскоп.
Смарт-часы работают под управлением ОС Google Wear, которая позволяет загружать приложения из магазина Google Play. Устройство также получило функции мониторинга состояния здоровья и возможность ответа на звонки с помощью встроенного динамика. Водонепроницаемость часов составляет 3 атм, а это означает, что их можно погружать в воду на глубину до 30 метров.
Стоимость Citizen CZ Smart составляет 395 долларов. Начиная с сегодняшнего дня стартовали предварительные заказы, а поставки начнутся с 14 декабря. Смарт-часы доступны в трех вариантах с каучуковыми и стальными ремешками.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Citizen представила свои первые смарт-часы, которые получили название CZ Smart. Они оснащаются 1,28-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 416×416 пикселей. Новинка работает на платформе Snapdragon Wear 3100 с 8 ГБ памяти. В набор датчиков Citizen CZ Smart входят: сенсор сердечного ритма, барометр, акселерометр и гироскоп.
Смарт-часы работают под управлением ОС Google Wear, которая позволяет загружать приложения из магазина Google Play. Устройство также получило функции мониторинга состояния здоровья и возможность ответа на звонки с помощью встроенного динамика. Водонепроницаемость часов составляет 3 атм, а это означает, что их можно погружать в воду на глубину до 30 метров.
Стоимость Citizen CZ Smart составляет 395 долларов. Начиная с сегодняшнего дня стартовали предварительные заказы, а поставки начнутся с 14 декабря. Смарт-часы доступны в трех вариантах с каучуковыми и стальными ремешками.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: