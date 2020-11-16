





Компания Huami, которая известна как контрактный производитель фитнес-браслетов Mi Band по заказу Xiaomi, привезла в Россию новый продукт. В скором времени в нашей стране начнутся продажи Amazfit Bip U.Часы Amazfit Bip U будут доступны в «Связном» и DNS по цене 4 490 рублей. За эти деньги пользователю предлагаются часы с функцией фитнес-браслета и автономностью до 9 дней работы.В Amazfit Bip U используется экран диагональю 1,43 дюйма с разрешением 320×320 пикселей и корпус с защитой от воды по стандарту 5 ATM. В приложении Zepp можно сменить циферблат — на выбор более 50 видов, в том числе гибко настраиваемые. Также можно установить в качестве фонового изображения любую картинку и даже собственную фотографию.Часы Amazfit Bip U отображают время, уведомления от смартфона, число пройденных шагов и другую информацию о физической активности пользователя. Кроме того, они обладают встроенным пульсометром, пульсиксометром для измерения уровня кислорода в крови, датчиком SomnusCare для отслеживания качества сна и могут использоваться для мониторинга за менструальными циклами и периодами овуляции. С их помощью также можно измерять уровень стресса и делать дыхательные упражнения для нормализации состояния.