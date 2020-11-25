Как привлечь внимание покупателей к новым телевизорам? Сначала хороший продукт, потом низкие цены, теперь социальная ответственность и благотворительность.





Недавно мы рассказывали, что в России начали продаваться телевизоры бренда coocaa. Бренд для нашей страны хоть и новый, но глобально хорошо известен. Если же говорить в целом, телевизоры coocaa появились еще в 2013 году, а сейчас уже продаются более чем в 40 странах мира, имеют 9 производственных площадок, 6 центров разработки, 25 международных наград в области дизайна, 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, 1326 патентов на инновации и 833 патента на промышленные образцы. В общем, у бренда coocaa есть отличная технологическая и производственная база для выпуска качественных, недорогих и конкурентоспособных телевизоров. А старт продаж в России, ко всему прочему, удачно выпал на Всемирный день шопинга 11 ноября. Кто планировал выгодно взять в эти дни телевизор и видел у нас публикацию, смогли купить новинку с хорошей скидкой.





Однако для укрепления позиций в coocaa явно не собираются останавливаться на достигнутом. Ноябрь не успел закончиться, а они уже делятся новостями об очередной акции. На этот раз, в центре внимания дети. Бренд решил напомнить родителям о необходимости проводить с ними больше времени и находить совместные занятия, а также поддержал детей, которые пока не нашли свою семью.





Маскот бренда coocaa — симпатичный и оптимистичный оранжевый лисенок Кобби. В России он подружился с Синими котами художницы Рины Зенюк. Вместе они предлагают рисовать с семьей и получить шанс выиграть подарок. Всего будет 11 победителей, за первое место приз — телевизор coocaa 32S3G, остальные получат внешний аккумулятор Redmi. А вот, что нужно сделать для участия:

2. Нарисуйте граффити Кобби на вот тут или другими способами. Найти картинку Cobby можно в альбоме

3. Сделайте скриншот вашего рисования о Кобби и добавьте его в нашем альбоме «coo with kids» или опубликуйте на свой странице VK с хэштегом #coowithkids.

Примечание: в акции могут принять участия только жители России, конкурс продлится до 23:59 27 ноября, а 30 ноября представители бренда случайным образом выберут и объявят победителей.





Сотрудничество coocaa и художницы Рины Зенюк также переросло в создание книги-раскраски с участием харизматичных и запоминающихся персонажей, которой бренд решил поддержать в это непростое время детей, которые пока не нашли свою семью. 300 книг и 100 наборов для рисования были отправлены через центр «Моя новая семья». Кроме того, воспитанники детских домов получат два телевизора coocaa.















