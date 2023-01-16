CoolGeek VS-01 — беспроводная колонка, виниловый проигрыватель и чумовой дизайн
Александр Кузнецов —
Компания CoolGeek собирает на «Кикстартере» деньги на выпуск гаджета, сочетающего в себе как классические, так и современные технологии. Это в полной мере отражает его дизайн — здесь ретро встречается с хайтеком.
VS-01 представляет собой виниловый проигрыватель со встроенной акустикой, которую можно использовать в качестве беспроводных колонок при воспроизведении музыки со смартфона или компьютера.
Плеер выполнен в стиле старых радиол, а пластинка размещается не горизонтально, а вертикально, благодаря чему это устройств смахивает ещё и на патефон. Используется лёгкий карбоновый тонарм и высококачественный картридж с иглой Ortofon OM 5E Stylus Head, а тонкие ножки в нижней части корпуса гасят вибрацию.
Что касается акустики, здесь можно обнаружить двухдюймовую стеропару мощностью 5 Вт для озвучивания средних и высоких частот и 30-ваттный сабвуфер, выпускающий басы через дно корпуса в поверхность, на которой стоит плеер.
В проигрывателе используется модуль Bluetooth 5.0, который может как принимать сигнал, так и передавать её. В режиме приёмника акустика воспроизводит музыку с других гаджетов (например, из стриминга на смартфоне), а при переключении в режим передатчика можно слушать винил индивидуально в беспроводных наушниках. Также есть линейный выход для подключения к более серьёзной акустике.
Диск, к которой крепится пластинка, выполнен из толстого прозрачного акрила. На выбор четыре дизайна диска с различным оформлением. Диск приводится во вращение усилиями бесшумного мотора от японской компании NIDEC, можно переключаться между скоростями 33,3 и 45 оборотов в минуту.
Компания CoolGeek собрала уже в десять раз больше требуемой суммы и планирует выпустить этот проигрыватель в марте 2023 года. В широкой продаже он появится по цене 899 долларов, а на этапе сбора финансирования его можно приобрести на треть дешевле — за 599 долларов.
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