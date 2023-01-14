Учись, Apple: дизайнер представил крутой концепт iPhone 15 Pro Max

Антонио Де Роса представил свое видение будущего флагмана от Apple. Концепт смартфона представлен в титановом корпусе, с новым модулем камеры, а также другими нововведениями, которые находятся на стадии слухов.
Короткий ролик дизайнер выложил на своем YouTube-канале. Согласно спецификациям (и мечтам художника), корпус iPhone 15 Pro Max должен быть выполнен из титана. Фирменное яблочко переместилось с центра в правый нижний угол. Модуль основной камеры состоит из двух объективов, один из которых перископический, и двойной вспышки. Качелька громкости выполнена в виде слайдера. Ее функциональность не совсем понятна, но, вероятно, это сенсорные клавиши совмещённые с кнопкой беззвучного режима. За производительность будет отвечать процессор М1. Смартфон сменит привычный порт Lightning на USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, а MagSafe будет поддерживать мощность до 30 Вт.
Примечательно, что Антонио Де Роса учел некоторые догадки инсайдеров и аналитиков, а также принял во внимание возможное появление разъема USB-C, чего так хотели в Евросоюзе. В этом подробно разобрался наш автор Олег Воронов, рассказав, как ЕС планирует переделать iPhone и кому от этого лучше.
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