Учёные хотят сделать из людей 6G-антенны. Пора беспокоиться?

Информация будет передаваться при помощи видимого света и захватываться медными браслетами на руке человека. Приемником могут стать смартфоны, планшеты, а в будущем и более крупная техника. Исследователи университета в Амхерсте, штат Массачусетс, полагают, что такой способ можно использовать в развитии 6G-соединения.Технологию назвали VLC (Visible Light Communication) и она способна передавать информацию не по привычным радиочастотам, а через видимый свет. Похожий способ используется в оптоволоконном оборудовании — сигнал передаётся вспышками света. В качестве приемника может быть использовано любое устройство, которое имеет светодиоды. Универсальность VLC заключается в том, что инфраструктура уже достаточно развита и светодиоды есть повсюду — в домах, транспорте, в уличных фонарях или лампочках.Однако, также необходимо было создать антенну, которая будет скапливать передаваемую информацию и избежать ее потерю. Эксперименты показали, что лучше всего для этого подходит медная спираль. В качестве усилителя тестировались разные материалы: дерево, пластик, картон, сталь. Однако, лучший результат показало человеческое тело — потеря сигнала снизилась практически в 10 раз. Кроме того такой способ недорогой и может выступать в роли украшения, например, браслет, цепочка или ремень.Прототип уже получил предварительное название — Braclet+. Он может собрать нескольких микроватт энергии, чего вполне хватает для питания некоторых датчиков мониторинга здоровья, которым не требуются большие токи. Таким образом, люди могут носить медные элементы, выступая в качестве энергетических антенн.