Да это же та самая Nokia! Представлен модульный смартфон HMD Fusion

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Компания HMD официально представила новый смартфон под названием Fusion, который возвращает нас в эпоху оригинальных устройств Nokia. Главная фича девайса — модульная конструкция.По сути, у HMD получился достойный аналог CMF Phone 1. Смартфон предлагает различные сменные панели, которые добавляют ряд полезных функций от беспроводной зарядки до более мощной защиты или кольцевой подсветки. Они работают от коннекторов Smart Pins, расположенных на задней панели устройства. Более того, HMD позволит пользователям печатать собственные панели на 3D-принтерах. Набор инструментов для создания дизайна HMD Fusion будет опубликован позже.HMD Fusion получил 6,56-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Спереди расположена селфи-камера на 50 Мп, а на задней панели — основной сенсор на 108 Мп и датчик глубины на 2 Мп.За производительность отвечает чипсет Snapdragon 4 Gen 2 с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей девайса — слот для карт microSD, ОС Android 14 из коробки, NFC, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 33 Вт.Отдельного внимания заслуживает высокая степень ремонтопригодности HMD Fusion. Вы сможете заменить корпус, аккумулятор, экран и другие ключевые компоненты.HMD Fusion поступит в продажу в четвёртом квартале 2024 года по цене от 249 евро.