Легендарный Nokia 3210 воскресили в новом обличии спустя 25 лет

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Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила переосмысление культового телефона Nokia 3210, который выпускался в 1999 году.Nokia 3210 (2024) оснащён 2,4-дюймовым цветным TFT-дисплеем с разрешением QVGA, основной камерой на 2 Мп со светодиодной вспышкой, чипом Unisoc T107 с 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. В девайсе предусмотрен слот для карты microSD, а также подключение по Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB-C для зарядки.За автономность отвечает съёмный аккумулятор на 1450 мАч. Среди прочих прикольных фич — FM-радио, MP3-плеер, классическая «Змейка» и YouTube Shorts.Обновлённый Nokia 3210 (2024) уже доступен во многих странах по цене 89 евро.