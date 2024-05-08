Легендарный Nokia 3210 воскресили в новом обличии спустя 25 лет

Фархад
Nokia

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила переосмысление культового телефона Nokia 3210, который выпускался в 1999 году.

Nokia 3210 (2024) оснащён 2,4-дюймовым цветным TFT-дисплеем с разрешением QVGA, основной камерой на 2 Мп со светодиодной вспышкой, чипом Unisoc T107 с 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. В девайсе предусмотрен слот для карты microSD, а также подключение по Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB-C для зарядки.

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Nokia

За автономность отвечает съёмный аккумулятор на 1450 мАч. Среди прочих прикольных фич — FM-радио, MP3-плеер, классическая «Змейка» и YouTube Shorts.

Обновлённый Nokia 3210 (2024) уже доступен во многих странах по цене 89 евро.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+77
soronoros soronoros
легендарным был 3310
2 часа назад в 23:07
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+158
horizon
Какое отношение имеет к 3310, кроме внешнего сходства?
2 часа назад в 23:17
#
Вася Вотафаков
+5776
Вася Вотафаков
9 косарей на кнопочную трубу? 🤣💊
час назад в 00:53
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