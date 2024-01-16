Смартфоны Nokia исчезнут навсегда, новых моделей не будет

Фото: Unsplash
Совсем скоро с официального сайта мобильного подразделения пропадут любые упоминания бренда, а гаджеты будут выпускать под другим названием.
С 1 февраля 2024 года информация о доступных смартфонах и кнопочных телефонах переедет на сайт компании HMD Global, которая официально владеет брендом Nokia.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Купить устройство со знакомым названием можно будет вплоть до 2026 года, после чего Nokia перестанет существовать — останутся только модели бренда HMD, которые начнут выпускать в первой половине 2024 года.