Смартфоны Nokia исчезнут навсегда, новых моделей не будет

Артем
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Фото: Unsplash 
Совсем скоро с официального сайта мобильного подразделения пропадут любые упоминания бренда, а гаджеты будут выпускать под другим названием.

С 1 февраля 2024 года информация о доступных смартфонах и кнопочных телефонах переедет на сайт компании HMD Global, которая официально владеет брендом Nokia. 

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Купить устройство со знакомым названием можно будет вплоть до 2026 года, после чего Nokia перестанет существовать — останутся только модели бренда HMD, которые начнут выпускать в первой половине 2024 года.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+57
Magilan
Эхххх прошла эпоха…
35 минут назад
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+13
Anatoly076
Лет 10 назад Nokia схлопнулась! Звонилки, это так видимо окупить работу склада РЦ 🤣🤣🤣🤣🤣.
4 минуты назад
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