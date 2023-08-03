Дата презентации iPhone 15 Pro уже известна

Фархад
iPhone 15
Концепт: Константин Миленин

Портал 9to5Mac поделился эксклюзивным инсайдом относительно срока выхода новых смартфонов Apple — компания планирует анонсировать iPhone 15 на третьей неделе сентября.

Крупнейшие мобильные операторы США уже просят сотрудников не брать выходные 13 сентября из-за крупного анонса смартфонов. Поскольку в сентябре крупных релизов, помимо iPhone 15, не намечается, речь идёт именно о презентации Apple.

Если Apple действительно проведёт презентацию новых девайсов 13 сентября, предварительные заказы откроются в пятницу, 15 сентября, а официальный старт продаж состоится через неделю, 22 сентября. 

По данным инсайдеров, iPhone 15 получит новый дизайн со слегка загнутыми краями и более тонкими рамками вокруг дисплея. Все четыре модели будут оснащены выемкой Dynamic Island и портом USB-C вместо Lightning. Ожидается, что Pro-модели лишаться нержавеющей стали в пользу титана, а их цена вырастет на $100-$200.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Seagull
–411
Seagull
Да ты шо? В сентябре ? Кто бы мог подумать 🤔
Вчера в 23:10
#
Вася Вотафаков
+5486
Вася Вотафаков
Вот это поворот 😱 неожиданно в сентябре 🤔 кто бы мог подумать. Не в декабре, ни в мае, как обычно … 🤣🤣🤣
Сегодня в 00:06
#
+567
franzisonfire
В мартебре же обычно было, 32го числа
Сегодня в 00:47
#
+749
Eredy
13 сентября это не третья неделя, а вторая всё еще))
Сегодня в 07:54
#
+749
Eredy Eredy
Предпоследний день второй недели 😂
Сегодня в 07:54
#
–402
xtcxtc
че уже кредитуетесь на новую шляпу?))))
Сегодня в 09:42
#
kardigan
+3115
kardigan xtcxtc
Побежал узнавать, где ещё мне могут выдать кредит! Забронирую !
Сегодня в 09:45
#
Mers
+4542
Mers xtcxtc
А под новостью о флагманах Самсунга, ты о кредитах че не пишешь?
Сегодня в 10:22
#
shah777111
+268
shah777111 Mers
Бесполезно с ним о чем то говорить, о чем можно говорить с человеком, для которого iPhone верх роскоши и символ сверхдостатка!
час назад в 12:08
#
Mers
+4542
Mers shah777111
Видимо да, бестолку.
час назад в 12:34
#
–402
xtcxtc
мож в быстро займах?
Сегодня в 09:51
#
kardigan
+3115
kardigan xtcxtc
Дороговато там! Процент велик
Сегодня в 09:59
#
shah777111
+268
shah777111 xtcxtc
Смотрю вы очень опытный в вопросах кредитования и микрозаймов, вот же Самсунг вас нагнул то а... Сочувствовал бы, да горбатого могила исправит!
2 часа назад в 11:31
#
–402
xtcxtc
какой самсунг? эту иботню оставьте себе)) занимать будешь на 15-ку иль уже накопил? когда будешь в руах держать будешь ощущать присутствие кука взади )))
час назад в 12:04
#
Mers
+4542
Mers xtcxtc
Почему ты в постах не «иботни» не пишешь о кредитах?
час назад в 12:36
#