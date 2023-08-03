Дата презентации iPhone 15 Pro уже известна

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Портал 9to5Mac поделился эксклюзивным инсайдом относительно срока выхода новых смартфонов Apple — компания планирует анонсировать iPhone 15 на третьей неделе сентября.Крупнейшие мобильные операторы США уже просят сотрудников не брать выходные 13 сентября из-за крупного анонса смартфонов. Поскольку в сентябре крупных релизов, помимо iPhone 15, не намечается, речь идёт именно о презентации Apple.Если Apple действительно проведёт презентацию новых девайсов 13 сентября, предварительные заказы откроются в пятницу, 15 сентября, а официальный старт продаж состоится через неделю, 22 сентября.По данным инсайдеров, iPhone 15 получит новый дизайн со слегка загнутыми краями и более тонкими рамками вокруг дисплея. Все четыре модели будут оснащены выемкой Dynamic Island и портом USB-C вместо Lightning. Ожидается, что Pro-модели лишаться нержавеющей стали в пользу титана, а их цена вырастет на $100-$200.