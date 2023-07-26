Бета-версия iOS 17 раскрыла главную особенность iPhone 15 Pro Max

Фархад
iPhone 15 Pro
Рендер: Константин Миленин

Разработчики обнаружили в четвёртой бета-версии iOS 17, вышедшей вчера, фрагменты кода, которые раскрывают ключевые функции новой кнопки «Действие» в iPhone 15 Pro и ‌iPhone 15 Pro‌ Max.

Ожидается, что кнопка «Действие» (Action), заменит рычажок переключения бесшумного режима в новых флагманских смартфонах Apple. В целом она будет работать по принципу кнопки «Действие» в Apple Watch Ultra. Согласно коду iOS 17, кнопка Action предоставит быстрый доступ к следующим функциям:
  • Доступность — эта опция предположительно позволит запускать функции универсального доступа, такие как VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch и другие;
  • Команды — как и в Apple Watch Ultra, эта опция позволит запускать любую команду из одноимённого приложения. Например, нажатием на кнопку можно будет отправлять сообщения, воспроизводить заданный плейлист или управлять устройствами умного дома;
  • Беззвучный режим — стандартная активация режима без звука;
  • Камера — позволит запускать приложение Камера и снимать фото или видео одним нажатием на кнопку «Действие»;
  • Фонарик — позволит включать или выключать вспышку для использования в качестве фонарика;
  • Фокусирование — опция позволить активировать или деактивировать нужный режим фокусирования.
  • Лупа — позволит активировать приложение «Лупа», чтобы использовать камеру iPhone в качестве увеличительного стекла;
  • Перевод — позволит запускать приложение «Переводчик» и начинать беседу или активировать перевод текста одним нажатием кнопки «Действие»;
  • Голосовые заметки — запуск или остановка записи голосовых заметок с помощью приложения «Диктофон».

Ожидается, что Apple представит смартфоны серии ‌iPhone 15 в сентябре. Помимо новой кнопки «Действие» модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат титановый корпус, порт USB-C и улучшенные камеры.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вышли четвёртые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma
Как восстановить случайно удалённый пароль в связке ключей на iPhone с iOS 17
Что нового в iOS 17 beta 3

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии