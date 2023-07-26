Бета-версия iOS 17 раскрыла главную особенность iPhone 15 Pro Max

Доступность — эта опция предположительно позволит запускать функции универсального доступа, такие как VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch и другие;

Команды — как и в Apple Watch Ultra, эта опция позволит запускать любую команду из одноимённого приложения. Например, нажатием на кнопку можно будет отправлять сообщения, воспроизводить заданный плейлист или управлять устройствами умного дома;

Беззвучный режим — стандартная активация режима без звука;

Камера — позволит запускать приложение Камера и снимать фото или видео одним нажатием на кнопку «Действие»;

Фонарик — позволит включать или выключать вспышку для использования в качестве фонарика;

Фокусирование — опция позволить активировать или деактивировать нужный режим фокусирования.

Лупа — позволит активировать приложение «Лупа», чтобы использовать камеру iPhone в качестве увеличительного стекла;

Перевод — позволит запускать приложение «Переводчик» и начинать беседу или активировать перевод текста одним нажатием кнопки «Действие»;

Голосовые заметки — запуск или остановка записи голосовых заметок с помощью приложения «Диктофон».

Разработчики обнаружили в четвёртой бета-версии iOS 17, вышедшей вчера, фрагменты кода, которые раскрывают ключевые функции новой кнопки «Действие» в iPhone 15 Pro и ‌iPhone 15 Pro‌ Max.Ожидается, что кнопка «Действие» (Action), заменит рычажок переключения бесшумного режима в новых флагманских смартфонах Apple. В целом она будет работать по принципу кнопки «Действие» в Apple Watch Ultra. Согласно коду iOS 17, кнопка Action предоставит быстрый доступ к следующим функциям:Ожидается, что Apple представит смартфоны серии ‌iPhone 15 в сентябре. Помимо новой кнопки «Действие» модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат титановый корпус, порт USB-C и улучшенные камеры.