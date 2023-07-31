12 самых ожидаемых изменений в iPhone 15 Pro, которые продадут вам этот смартфон

Чип A17 Bionic — модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с чипом, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Это позволит значительно прокачать их производительность и увеличит время автономной работы;

— модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с чипом, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Это позволит значительно прокачать их производительность и увеличит время автономной работы; Титановый каркас — как и в прошлогодних Apple Watch Ultra, Apple планирует использовать титановые рамки вместо нержавеющей стали в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max;

— как и в прошлогодних Apple Watch Ultra, Apple планирует использовать титановые рамки вместо нержавеющей стали в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max; Новый дисплей — предполагается, что топовые смартфоны 2023 года получат ультратонкие рамки вокруг экрана. Их толщина сократится с 2,2 мм (в iPhone 14 Pro) до 1,5 мм;

— предполагается, что топовые смартфоны 2023 года получат ультратонкие рамки вокруг экрана. Их толщина сократится с 2,2 мм (в iPhone 14 Pro) до 1,5 мм; Порт USB-C — пожалуй, самое ожидаемое изменение в iPhone за последние 5 лет. По данным инсайдеров, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат разъём USB-C с поддержкой USB 3.2 или Thunderbolt 3, а базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут ограничены скоростью USB 2.0;

— пожалуй, самое ожидаемое изменение в iPhone за последние 5 лет. По данным инсайдеров, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат разъём USB-C с поддержкой USB 3.2 или Thunderbolt 3, а базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут ограничены скоростью USB 2.0; Wi-Fi 6E — как и последние модели Mac и iPad Pro, iPhone 15 Pro будет поддерживать высокоскоростные сети Wi-Fi 6E;

— как и последние модели Mac и iPad Pro, iPhone 15 Pro будет поддерживать высокоскоростные сети Wi-Fi 6E; Больше оперативной памяти — в новом поколении флагманы Apple получат по 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ. Дополнительная оперативная память позволит большему количеству приложений работать в фоновом режиме;

— в новом поколении флагманы Apple получат по 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ. Дополнительная оперативная память позволит большему количеству приложений работать в фоновом режиме; Кнопка Action — ещё одно изменение в конструкции iPhone 15 Pro. Вместо рычажка беззвучного режима, появится настраиваемая кнопка «Действие», прямо как в Apple Watch Ultra;

— ещё одно изменение в конструкции iPhone 15 Pro. Вместо рычажка беззвучного режима, появится настраиваемая кнопка «Действие», прямо как в Apple Watch Ultra; Перископ — эксклюзивная фича iPhone 15 Pro Max, которая обеспечит 6-кратный оптический зум при съёмке на основную камеру;

— эксклюзивная фича iPhone 15 Pro Max, которая обеспечит 6-кратный оптический зум при съёмке на основную камеру; Новый чип для сверхширокополосной связи — все модели серии iPhone 15 получат новый чип UWB (возможно, U2) для улучшенной интеграции с будущей гарнитурой Apple Vision Pro. Кроме того, он обеспечит более точное геопозиционирование для отслеживания через локатор;

— все модели серии iPhone 15 получат новый чип UWB (возможно, U2) для улучшенной интеграции с будущей гарнитурой Apple Vision Pro. Кроме того, он обеспечит более точное геопозиционирование для отслеживания через локатор; Улучшения сканера LiDAR — в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут установлены более энергоэффективные сканеры LiDAR от Sony. Они позволят лучше сканировать глубину 3D-объектов для приложений AR и фотографий в ночном режиме;

— в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут установлены более энергоэффективные сканеры LiDAR от Sony. Они позволят лучше сканировать глубину 3D-объектов для приложений AR и фотографий в ночном режиме; Повышенная ремонтопригодность — Apple упростит замену заднего стекла, камер и батареи в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как это было реализовано в iPhone 14 и iPhone 14 Plus;

— Apple упростит замену заднего стекла, камер и батареи в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как это было реализовано в iPhone 14 и iPhone 14 Plus; Версии eSIM в большем количестве стран — с большой долей вероятности Apple начнёт выпускать iPhone без физического слота для SIM-карты для стран ЕС и Канады. Возможно, эти модели будут стоить дешевле. Учитывая, что в Россию сейчас гаджеты поступают из разных стран по параллельному импорту, найти девайс с лотком SIM-карты по приемлемой цене будет сложнее.

В преддверии осенней премьеры новых флагманских смартфонов Apple в сети появляется всё больше инсайдов относительно моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Собрали 12 нововведений, которые с большей долей вероятности появятся в новом поколении смартфонов.Вот какие изменения фанаты Apple ждут больше всего:До премьеры iPhone 15 осталось больше месяца, поэтому Apple ещё может нас чем-то удивить. А чего ждёте вы от новых iPhone.