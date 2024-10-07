Обманывают во всём! Что на самом деле внутри игровых планшетов с маркетплейсов?

На Wildberries, Ozon и других российских маркетплейсах появились планшеты, которые позиционируются как игровые. У них заявлены какие-то фантастические параметры, в комплект включено всё необходимое и даже больше, но при этом они стоят нереально дёшево — в пределах 6-10 тысяч рублей. Пользователь «Хабра» с ником LightTool ради интереса купил одну из таких моделей и тщательно изучил её, сравнив реальные характеристики с выдуманными.
LightTool зашёл на Ozon и приобрёл за 10 464 рубля китайский планшет Lingbo Pad A20, в котором ему обещаны экран диагональю 10,1 дюйма с разрешением 3000×1440 пикселей, 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 512 ГБ, камеры по 13 и 8 Мп, аккумулятор на 8000 мАч и Android 12. Примечательно, что в карточке товара характеристики не такие крутые, как на коробке: у процессора в два раза меньше ядер, разрешение экрана 1920×1080 пикселей, а фронтальная камера 5-мегапиксельная.
На момент покупки у этого планшета было более 7,5 тысяч отзывов со средней оценкой 4,8 балла из 5, а в карточке товара указано, что товар был проверен, документация есть в реестре Росакредитации, и её можно посмотреть. Производитель предусмотрительно вложил множество аксессуаров: зарядное устройство с кабелем, чехол, подставку, стилус, портативную колонку, клавиатуру и даже зачем-то мышь. Казалось бы, просто мечта халявщика, но нет: маркетплейсы предлагают за такую цену ещё более привлекательные варианты — с 16 гигабайтами оперативки и накопителем аж на 1 терабайт!
Реальные характеристики планшета ожидаемо оказались намного хуже тех, что нарисовал производитель. Судя по системной информации, устройство никогда не расходует более 2 ГБ оперативной памяти, хотя AIDA64 и CPU-Z видят 8 ГБ. С помощью приложения DevCheck удалось узнать точную модель процессора — это 4-ядерный MediaTek MT6737 из 2016 года. В AnTuTu он набирает менее 60 тысяч баллов, что примерно в 20 раз меньше, чем у современных флагманских устройств.
С помощью приложения DiskInfo удалось узнать истинный размер накопителя — 32 ГБ вместо 512 заявленных. Если копировать большой объём данных, то новые файлы будут просто перезаписывать более ранние.
Определить разрешение основной камеры с помощью софта не удалось, поскольку снимки экстраполируются, и в результате получается то разрешение, которое заявлено, хотя качество явно не соответствует ему. LightTool провёл эксперимент: сфотографировал линейку от микроскопа разными смартфонами, сравнил изображения и пришёл к выводу, что основная камера планшета снимает с разрешением не 13, а 5 Мп, затем увеличивая его до 8 Мп и слегка замыливая картинку, чтобы искажения были менее заметны. Фронтальная камера оказалась не 5-, а 2-мегапиксельной. У основной камеры были и другие приколы: съёмка видео с разрешением HD всего при 14 кадрах в секунду и криво приклееная наклейка вокруг объективов, один из которых имитирует микролинзу, хотя на деле является фейковой пустышкой.
Замеры тестером показали, что в аккумуляторе всего 5000 мАч вместо заявленных 8000 мАч, причём он заряжается 3,5 часа в лучших традициях планшетов 10-летней давности, а ток подаётся рывками — сначала 1,5 А, затем в течение нескольких секунд плавно снижается до нуля, а потом снова становится максимальным.
Про диагональ экрана китайцы не соврали — действительно 10,1 дюйма, но разрешение оказалось гораздо ниже заявленного — 1280×800 вместо 3000×1440 пикселей. Такую информацию показал бенчмарк GFXBench и приложение CPU-X, скриншоты сохраняются тоже в HD-разрешении. Примечательно, что процессор MediaTek MT6737 способен работать с экранами не более 1280×720 пикселей, но производитель каким-то загадочным образом умудрился запихать дополнительные 80 пикселей.
Никакого Android 12 тут конечно же нет и в помине, установлена гораздо более древняя версия операционной системы — 8.1 из 2017 года с патчами безопасности вплоть по ноябрь 2020. Из-за этого на планшете не устанавливаются или отказываются работать многие приложения и игры, требующие более свежую версию Android.
Подобные планшеты продаются и под другими брендами — W& O, Oulestor, X-Prime и Umiio. Конечно же, они не стоят тех денег, что просят за них маркетплейсы, их реальная цена раза в три ниже, а при желании даже можно найти тех, кто отдаёт что-то подобное бесплатно, поскольку полноценно пользоваться такими устройствами уже нельзя.
LightTool также дал советы относительно возврата устройств с подделанными характеристиками различным маркетплейсам. По его словам, вернуть такой товар на Wildberries почти невозможно — поддержка всё время присылает отписки. На Ozon проще всего вернуть, указав, что товар не подошёл, и не объясняя истинные причины, а если писать о подделке или браке, заявка зависнет на несколько недель, пока площадка будет разбираться с продавцом. То же самое относится к «Яндекс Маркету» — там быстро одобряют возврат, если указать, что товар не подошёл, а в случае с браком или другими проблемами к заявке будет подключен продавец, который скорее всего объяснит, что с товаром всё в порядке, и отклонит возварт средств.
Ещё один совет был адресован владельцам маркетплейсам. LightTool пишет, что выявить подобные товары очень просто: «определяются фейки элементарно — по цене и нелепым характеристикам, соответствующим товарам в 2-5 раз дороже». По его мнению, маркетплейсам нужно совершать контрольные закупки, проверять товары и отправлять продавцов в бан или обращаться в полицию. Этим, как он читает, должны заниматься профильные отделы по борьбе с фейками, попутно освещающие свою деятельность в блогах — так они смогут предупреждать покупателей о новых мошеннических схемах, улучшат репутацию торговых площадок и за несколько месяцев полностью искоренят торговлю фейками.
Обманывают во всём! Что на самом деле внутри игровых планшетов с маркетплейсов?
Александр Кузнецов —
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides