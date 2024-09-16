Ozon прислал покупателю бутылку воды вместо PlayStation 5

Как рассказала Baza, житель Подмосковья по имени Валерий приобрёл на Ozon игровую приставку PlayStation 5, а вместо этого ему прислали 2-литровую бутылку воды. Что примечательно, в коробке лежал акт о подмене товара, то есть работники склада заранее знали, что консоли там нет, но это их не остановило.
Консоль продавалась на распродаже: ровно в полночь 11 сентября её можно было приобрести за 44 тысячи рублей вместо 65 тысяч, доставка была назначена на 12 число, но затем срок сдвинули на два дня. Валерия смутил неожиданно маленький вес отправления, он вскрыл коробку прямо в ПВЗ и обнаружил вместо консоли бутылку вместе с актом о несоответствии вложения. Он тут же оформил возврат и получил обратно деньги, но купить PlayStation 5 по прежней цене больше не может, поскольку распродажа прошла.
Покупатель подозревает, что товар подменил сам продавец — чтобы не отдавать консоль по сниженной цене. В некотором смысле Валерию повезло, ведь если бы акта о подмене не было и он вскрыл коробку дома не записывая процесс анпакинга на видео, доказать обман было бы невозможно, а следовательно — ему бы отказали в возврате средств.
Комментарий пресс-службы Ozon:Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
«Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией, это недопустимо. Мы оперативно рассмотрели обращение и уже вернули полную стоимость товара покупателю. Мы уже проводим тщательную проверку всего пути этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось: если сотрудник сортировочного центра заметил отсутствие товара, он обязательно должен был снять заказ с доставки. Мы реагируем на жалобы пользователей и делаем все возможное, чтобы не допустить такие инциденты — для их выявления у нас выстроен многоуровневый фрод-анализ, который использует машинное обучение и ряд других технологий. Если в результате комплекса этих мер фиксируется подозрительная активность, то команда фрод-мониторинга проводит дополнительную проверку таких случаев. Если подобное происходит, мы изучаем каждый инцидент и меняем процессы, чтобы усилить контроль на всем пути товара».