Бета-тестирование EMUI 11 вышло за пределы Китая и стало доступно обладателям смартфонов и планшетов Huawei в России и европейских государствах.
В бета-тесте EMUI 11 участвуют десять моделей устройств:
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
В Европе и России тестовые сборки EMUI 11 доступны смартфонам Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro. Можно ожидать, что в скором времени список поддерживаемых моделей будет расширен.
Оболочка EMUI 11 основана на Android 11 и получила большинство возможностей, реализованных в этом обновлении ОС от Google, а также фирменные надстройки и приложения Huawei. Сервисы Google не встроены туда, поскольку Huawei по-прежнему находится в чёрном списке Министерства торговли США и не может лицензировать продукты у американских компаний.
EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), синхронное редактирование заметок одновременно с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов. Компания Huawei предупредила пользователей, что экспериментальная прошивка может содержать баги и ошибки, а откат к предыдущей стабильной сборке будет возможен лишь после официального выпуска обновления. Какие именно баги содержатся в этой прошивке — должно стать сюрпризом для пользователей.
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