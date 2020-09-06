Huawei Y9a

Компания Huawei представила смартфон Huawei Y9a. Эта модель представляет из себя модификацию Enjoy 20 Plus 5G, предназначенную для продажи на международном рынке.

Huawei Y9a оснащён экраном диагональю 6,63 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, процессором MediaTek Helio G80 и тройной камерой: главный модуль 64 Мп, ширик 8 Мп и макро 2 Мп. В Enjoy 20 Plus 5G установлен 90-герцовый экран, более производительный чип Dimensity 720 с поддержкой 5G и основная камера с другими модулями: 48 + 8 + 5 Мп.

Huawei Y9a

В остальном Huawei Y9a и Enjoy 20 Plus 5G идентичны друг другу. У них флагманский дизайн с явной отсылкой к модели Mate 30, объём оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, в накопителе 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч, поддерживается 40-ваттная зарядка, но адаптер такой мощности будет включён в стандартную комплектацию не во всех странах, некоторые покупатели получат 22,5-ваттный зарядник. Фронтальной камеры в этом смартфоне нет, поэтому экран хоть и узкорамочный, но какие-либо вырезы в нём отсутствуют.

Когда Huawei Y9a начнёт продаваться, по какой цене и в каких странах, пока неизвестно.


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