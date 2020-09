Компания Huawei представила смартфон Huawei Y9a. Эта модель представляет из себя модификацию Enjoy 20 Plus 5G, предназначенную для продажи на международном рынке.Huawei Y9a оснащён экраном диагональю 6,63 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, процессором MediaTek Helio G80 и тройной камерой: главный модуль 64 Мп, ширик 8 Мп и макро 2 Мп. В Enjoy 20 Plus 5G установлен 90-герцовый экран, более производительный чип Dimensity 720 с поддержкой 5G и основная камера с другими модулями: 48 + 8 + 5 Мп.В остальном Huawei Y9a и Enjoy 20 Plus 5G идентичны друг другу. У них флагманский дизайн с явной отсылкой к модели Mate 30, объём оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, в накопителе 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч, поддерживается 40-ваттная зарядка, но адаптер такой мощности будет включён в стандартную комплектацию не во всех странах, некоторые покупатели получат 22,5-ваттный зарядник. Фронтальной камеры в этом смартфоне нет, поэтому экран хоть и узкорамочный, но какие-либо вырезы в нём отсутствуют.Когда Huawei Y9a начнёт продаваться, по какой цене и в каких странах, пока неизвестно.