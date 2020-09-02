









Huawei представила в России новые фитнес-часы Watch Fit. В скором времени они начнут продаваться её магазинах и у партнёров компании.В Huawei Watch Fit используется сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280×456 пикселей и графической плотностью 326 точек на дюйм. Экран защищён стеклом с эффектом 2.5D, а справа размещена кнопка для пробуждения устройства. Некоторые циферблаты работают в режиме Always On, в котором экран всегда включен и отображает время, дату, день недели и другую информацию.Часы Huawei Watch Fit оснащены GPS-модулем, пульсометром, измерителем уровня кислорода в крови, датчиком освещённости, гироскопом и акселерометром. На экране выводится информация о физической активности за день и уведомления от смартфона, в том числе о входящих телефонных вызовах. Также можно управлять воспроизведением музыки и фотосъёмкой, узнавать погоду, запускать поиск смартфона. Кроме того, часы могут работать как будильник (бесшумно — вибрацией на запястье) и отслеживать качество сна.Корпус водонепроницаемый, поэтому часы можно использовать в бассейне или душе и они не сломаются, если попасть с ними на прогулке под дождь. Поддерживается автоматическое отслеживание достижений в 11 видах активности — от йоги до динамичного спорта. Время работы Huawei Watch Fit от одной зарядки — до десяти дней в зависимости от интенсивности использования. При включенном GPS-модуле автономность составляет 12 часов. Благодаря технологии Huawei SuperCharge, пятиминутной зарядки хватит на целый день, а за полчаса батарея зарядится до 70%.Фитнес-часы Huawei Watch Fit представлены в России в трёх цветах: «чёрный графит», «зелёная мята» и в цвете «розовая сакура». Оформить предзаказ новинки можно с 10 сентября, а 18 сентября это устройство поступит в продажу в фирменных магазинах Huawei и у партнёров компании по цене 8 490 рублей.