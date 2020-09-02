Huawei представила в России новые фитнес-часы Watch Fit. В скором времени они начнут продаваться её магазинах и у партнёров компании.
В Huawei Watch Fit используется сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280×456 пикселей и графической плотностью 326 точек на дюйм. Экран защищён стеклом с эффектом 2.5D, а справа размещена кнопка для пробуждения устройства. Некоторые циферблаты работают в режиме Always On, в котором экран всегда включен и отображает время, дату, день недели и другую информацию.
Часы Huawei Watch Fit оснащены GPS-модулем, пульсометром, измерителем уровня кислорода в крови, датчиком освещённости, гироскопом и акселерометром. На экране выводится информация о физической активности за день и уведомления от смартфона, в том числе о входящих телефонных вызовах. Также можно управлять воспроизведением музыки и фотосъёмкой, узнавать погоду, запускать поиск смартфона. Кроме того, часы могут работать как будильник (бесшумно — вибрацией на запястье) и отслеживать качество сна.
Фитнес-часы Huawei Watch Fit представлены в России в трёх цветах: «чёрный графит», «зелёная мята» и в цвете «розовая сакура». Оформить предзаказ новинки можно с 10 сентября, а 18 сентября это устройство поступит в продажу в фирменных магазинах Huawei и у партнёров компании по цене 8 490 рублей.
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