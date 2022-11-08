Devialet выпустила свою первую портативную колонку Mania

Французский производитель динамиков премиум-класса Devialet представил свою первую портативную умную колонку Mania.Устройство представляет собой сферу ​​со специальным ремнём для переноски. Внутри корпуса высотой 170 мм расположены четыре полнодиапазонных динамика, пара сабвуферов с технологией Speaker Active Matching, а также четыре микрофона для стереокалибровки и вызова Amazon Alexa. Динамик может подключаться к источнику воспроизведения через WiFi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 и Spotify Connect.Уникальной особенностью Devialet Mania является встроенная система для калибровки звука в соответствии с расположением в помещении. Аналогичная технология присутствует в Apple HomePod.Производитель заявляет, что Mania может проработать без подзарядки до 10 часов. Кроме того, динамик защищён от влаги по стандарту IPX4.Devialet Mania уже продаётся в некоторых странах по цене $790.