Devialet Умные колонки

Devialet выпустила свою первую портативную колонку Mania

Фархад

Devialet Mania


Французский производитель динамиков премиум-класса Devialet представил свою первую портативную умную колонку Mania.

Устройство представляет собой сферу ​​со специальным ремнём для переноски. Внутри корпуса высотой 170 мм расположены четыре полнодиапазонных динамика, пара сабвуферов с технологией Speaker Active Matching, а также четыре микрофона для стереокалибровки и вызова Amazon Alexa. Динамик может подключаться к источнику воспроизведения через WiFi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 и Spotify Connect.

Уникальной особенностью Devialet Mania является встроенная система для калибровки звука в соответствии с расположением в помещении. Аналогичная технология присутствует в Apple HomePod.

Devialet Mania2

Производитель заявляет, что Mania может проработать без подзарядки до 10 часов. Кроме того, динамик защищён от влаги по стандарту IPX4.

Devialet Mania уже продаётся в некоторых странах по цене $790.

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Источник:
Engadget
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Комментарии

+4009
Gabriel
У этого производителя очень интересный дизайн, великолепный звук и отменное качество материалов и сборки.
Но ввиду высокого качества звука такие же высокие требования к качеству файла.
800€ для такого производителя это не дорого.
минуту назад
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