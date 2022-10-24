Aliexpress

Надоели шумные соседи? Нашли гаджет, который красиво осадит наглецов

Артем
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Беспроводная виброколонка научит манерам тех, кто не понимает по-хорошему.

Наверняка многим встречались такие соседи, которые не знают или не хотят знать, что такое общественный порядок и взаимоуважении. За стенами таких обычно круглые сутки делается ремонт, десяток детей устраивают постоянные забеги, глава семьи во всеуслышание рассказывает подробности своей жизни всему подъезду, а у батареи сидит специальный дежурный, который водит арматурой по секциям раз в пять минут. Обычно такие персонажи не понимают простых просьб, а на сотрудников правоохранительных органов им просто все равно. 

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Если вам не повезло, то есть один действенный способ проучить хамов. Беспроводная вибрационная колонка поможет осознать соседям, которые «негромко» разговаривают и чьи дети «не бегают», все прелести постоянного шума. Просто зафиксируйте устройство под потолком и включите трек поинтереснее. Отлично подойдет звук перфоратора, цоканье каблуков или ржание коня 24/7. 

Гаджет имеет специальные присоски для фиксации к поверхности, но для более уверенного сцепления лучше использоваться какую-нибудь более надежную подставку. Поставщик не скрывает того, что колонка продается в «образовательных» целях, однако ее можно использовать и как усиление баса для вашей аудиосистемы.

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Заказать устройство можно на AliExpress за 3556 рублей. Пользователи отмечают положительный результат от колонки, а в комментариях можно прочитать красноречивые истории о борьбе с непорядочными жильцами. А какой звук использовали бы вы?
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Комментарии

WannaGetHigh
+96
WannaGetHigh
Кастрюля с водой под потолком и наушники тоже неплохо справляются. Но какой в этом всем смысл, если у тебя натяжные потолки)
32 секунды назад
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