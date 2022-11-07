AliExpress

Этот Bluetooth-адаптер за 550 р. сделает любые колонки беспроводными

Александр


Мы нашли на AliExpress недорогой Bluetooth-адаптер, благодаря которому любая акустика (даже очень старая) становится беспроводной. На распродаже он продаётся дешевле 550 рублей с бесплатной доставкой из Китая.

Этот адаптер питается через порт USB Type-C. Звук на него можно подавать со смартфона, планшета или компьютера через Bluetooth, а через RCA-разъёмы он подключается к колонкам, усилителю или музыкальному центру. Собственного усилителя в нём нет, так что потребуется активная акустика. Из дополнительных возможностей — воспроизведение музыки с карты памяти, а также 3D-эффект для объёмного звучания через стереоколонки.



Этот адаптер пригодится вам, если у вас есть старые колонки, музыкальный центр или магнитола, которые изначально не поддерживают Bluetooth-подключение. Вы можете с лёгкостью выводить на них звук со своего смартфона, не используя аудиокабель.

Адаптер поддерживает Bluetooth 5.0 и различные аудиокодеки, он лёгкий и миниатюрный (70×70×34,5 мм), кнопка для регулировки громкости красиво светится, а нижняя часть корпуса прорезинена, чтобы избежать скольжения. В комплект включён USB-кабель для питания, а также пара кабелей для подключения к акустике (джек-джек и джек-тюльпаны).
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Комментарии

tellurian
+4675
tellurian
У меня колонки без RCA. Просто кабели.
31 минуту назад
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