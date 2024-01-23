Дизайн Google Pixel 9 Pro слили почти за год до презентации

Фархад
P9Pro

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился эксклюзивными рендерами будущего флагмана Google Pixel 9 Pro.



Судя по всему, Google всё-таки решилась примерить дизайн iPhone и сделать грани в Pixel рубленными, а спинку — плоской. Титан пока под вопросом, но не исключено, что рамка будет из этого металла. Такой девайс будет очень сложно отличить от сотни других современных Android-смартфонов, и это печально. Единственное, что сохранится в Pixel 9 Pro — горизонтально расположенный блок камер.
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro
Характеристики следующего флагмана Google пока не раскрываются, но, как точно подметил наш главред Георгий Ляминнаступил период стагнации, поэтому особых инноваций ждать не стоит. Спасибо, обленившимся в край топ-менеджерам Apple и Samsung за скучный 2024 год.
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Источник:
MySmartPrice
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