Дизайн Google Pixel 9 Pro слили почти за год до презентации

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился эксклюзивными рендерами будущего флагмана Google Pixel 9 Pro.Судя по всему, Google всё-таки решилась примерить дизайн iPhone и сделать грани в Pixel рубленными, а спинку — плоской. Титан пока под вопросом, но не исключено, что рамка будет из этого металла. Такой девайс будет очень сложно отличить от сотни других современных Android-смартфонов, и это печально. Единственное, что сохранится в Pixel 9 Pro — горизонтально расположенный блок камер.Характеристики следующего флагмана Google пока не раскрываются, но, как точно подметил наш главред, поэтому особых инноваций ждать не стоит. Спасибо, обленившимся в край топ-менеджерам Apple и Samsung за скучный 2024 год.