Не ждите революционных нововведений на рынке смартфонов в 2024 году: наступил период стагнации

Георгий
iPhone

Apple и Samsung в 2023 году дали ясно понять, что они сейчас на пике и не планируют революционных нововведений. Плохие новости, но надежда есть.

Apple несколько поколений продолжает эксплуатировать силуэт iPhone 12 с точечными изменениями. Кажется, что в Купертино поверили в успешную формулу, которую можно доить из года в год. Тем самым компания ясно даёт понять, что айфоны сейчас на пике — «добавим каплю титана, заменим переключатель на кнопку, а эти всё равно купят».

iPhone

Samsung ничем не лучше. Южнокорейский производитель уже даже не стесняется в заимствовании стратегий. В купертино убрали зарядку из комплектации и сделали коробку тоньше — и мы сделаем также! Можно выпускать из года в год один тот же смартфон с минимальным набором изменений? Пометим в списке задач как «выполненное». В этом году добавим каплю титана, а для тех, кому вдруг станет мало, пообещаем революцию в сфере мобильного искусственного интеллекта.

Под конец 2023-го Apple отметилась максимально проходной серией iPhone 15. Этот год Samsung начала с не менее проходной серии Galaxy S24. У нас всё. Топы мобильной индустрии выписали индульгенцию остальным брендам. Если точнее, задали четкий вектор — в 2024-м можно из штанов не выпрыгивать, поберегите инновации до лучших времен.

Samsung

Кто-то может возразить, заявив, что Apple и Samsung стали максимально неповоротливыми, а всё самое интересное разворачивается на китайском рынке. И будет отчасти прав. Бренды из Китая еще способны удивлять, но и они активно поглядывают в сторону Apple и Samsung.

Китайцы наконец-то покончили с гонкой мегапикселей и нашли новую жертву. Теперь они предпочитают мериться нитами. Конец 2023 года недвусмысленно намекнул, что показатель пиковой яркости — новый KSP (Key Salling Points) для маркетологов. На этом еще не всё. Добавьте сюда количество ИИ-фишек в устройстве.

Xiaomi

Может показаться, что в мобильной индустрии наступил период беспросветной стагнации. Впрочем, надежда всё-таки есть. В 2024 году делаю ставку на Huawei. Этой компании нечего бояться. На внутреннем рынке лояльность к бренду сейчас находится на очень высоком уровне. Поэтому они могут позволить себе смелые эксперименты.

Huawei

Жду от Huawei в этом году снова лучшие возможности в плане мобильной фотосъемки в лице обновленной серии P, а также развитие линейки складных устройств Mate X. Кажется, что в 2024 году созрел опробовать раскладушку в качестве своего основного устройства. Жаль, что к нем не доехала серия Mate 60 — гаджеты в ней получились очень интересные.

Это всё к чему? А к тому, что лучше в 2024 году снизить планку своих ожиданий и особо не надеяться на прорывные решения в сегменте смартфонов. Будем мерить ИИшки и ниты.
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4245
st00p1dm0nkey
Да мы и обновления приложения не ждём 😹😹😹
2 часа назад в 10:49
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Aspard
+555
Aspard
Стагнация наступила еще лет пять назад, если они прошедшую пятилетку считают инновациями, то брось предположить, что нас ждет.
час назад в 12:24
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+18
Brightside Aspard
Полностью согласен, никаких инноваций к сожалению наблюдать не приходится. Кислые и скучные презентации, где половина посвящена экологии, нулевому углеродистому следу к 20хх годам и всё в таком же духе. Я бы даже сказал, что последние лет 7-8. Всё по накатанной колее.
45 минут назад
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