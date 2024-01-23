Не ждите революционных нововведений на рынке смартфонов в 2024 году: наступил период стагнации

Apple несколько поколений продолжает эксплуатировать силуэт iPhone 12 с точечными изменениями. Кажется, что в Купертино поверили в успешную формулу, которую можно доить из года в год. Тем самым компания ясно даёт понять, что айфоны сейчас на пике — «добавим каплю титана, заменим переключатель на кнопку, а эти всё равно купят».Samsung ничем не лучше. Южнокорейский производитель уже даже не стесняется в заимствовании стратегий. В купертино убрали зарядку из комплектации и сделали коробку тоньше — и мы сделаем также! Можно выпускать из года в год один тот же смартфон с минимальным набором изменений? Пометим в списке задач как «выполненное». В этом году добавим каплю титана, а для тех, кому вдруг станет мало, пообещаем революцию в сфере мобильного искусственного интеллекта.Под конец 2023-го Apple отметилась максимально проходной серией iPhone 15. Этот год Samsung начала с не менее проходной серии Galaxy S24. У нас всё. Топы мобильной индустрии выписали индульгенцию остальным брендам. Если точнее, задали четкий вектор — в 2024-м можно из штанов не выпрыгивать, поберегите инновации до лучших времен.Кто-то может возразить, заявив, что Apple и Samsung стали максимально неповоротливыми, а всё самое интересное разворачивается на китайском рынке. И будет отчасти прав. Бренды из Китая еще способны удивлять, но и они активно поглядывают в сторону Apple и Samsung.Китайцы наконец-то покончили с гонкой мегапикселей и нашли новую жертву. Теперь они предпочитают мериться нитами. Конец 2023 года недвусмысленно намекнул, что показатель пиковой яркости — новый KSP (Key Salling Points) для маркетологов. На этом еще не всё. Добавьте сюда количество ИИ-фишек в устройстве.Может показаться, что в мобильной индустрии наступил период беспросветной стагнации. Впрочем, надежда всё-таки есть. В 2024 году делаю ставку на Huawei. Этой компании нечего бояться. На внутреннем рынке лояльность к бренду сейчас находится на очень высоком уровне. Поэтому они могут позволить себе смелые эксперименты.Жду от Huawei в этом году снова лучшие возможности в плане мобильной фотосъемки в лице обновленной серии P, а также развитие линейки складных устройств Mate X. Кажется, что в 2024 году созрел опробовать раскладушку в качестве своего основного устройства. Жаль, что к нем не доехала серия Mate 60 — гаджеты в ней получились очень интересные.