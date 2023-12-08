Это самый масштабный тест камер топовых смартфонов 2023 года

Фархад
MKBHD

Самый популярный техноблогер YouTube Маркес Браунли анонсировал ежегодное слепое тестирование камер всех топовых смартфонов, вышедших в 2023 году.

Уникальность эксперимента заключается в том, что тут всё решают зрители. Для этого Маркес создал специальный сайт, на котором пользователи могут проголосовать за понравившуюся фотографию. При этом никто не будет знать, на какой именно смартфон сделан тот или иной снимок.



Всего в тесте участвуют 20 моделей смартфонов, включая среднебюджетные устройства и суперфлагманы. Для большей объективности эксперимента снимки представлены в трёх категориях: обычные кадры, съёмка в условиях плохой освещённости и портретные снимки.

Результаты будут объявлены через пару недель.

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Источник:
MKBHD
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Комментарии

+766
Eredy
McOS и tvOS вторые релиз кандидаты выпустили. Это не новость?
2 часа назад в 21:38
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