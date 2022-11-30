Google Pixel

Дизайн нового смартфона Google показали за полгода до анонса

Фархад

pixel 7a

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился первыми рендерами будущего среднебюжетного смартфона Google Pixel 7a за полгода до официального анонса.

Изображения демонстрируют, что Pixel 7a в значительной степени будет похож на Pixel 7 — девайс получит такой же металлический «козырёк» на задней панели с двумя камерами и вспышкой.

Фронтальная часть Pixel 7a выглядит намного хуже из-за толстых рамок по всему периметру и удвоенной толщины подбородка.

pixel 7a 3

По данным инсайдера, новинка будет немного больше Pixel 6a, но не настолько, чтобы это было сильно заметно. Девайс может получить AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также две камеры Sony (IMX787 и IMX712) на задней панели, поддержку беспроводной зарядки мощностью до 5 Вт и две расцветки — белую и тёмно-серую.

Предполагается, что Google представит новый недорогой Pixel в мае на конференции I/O 2023.

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Источник:
GSM Arena
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