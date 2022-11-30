Дизайн нового смартфона Google показали за полгода до анонса

Изображения демонстрируют, что Pixel 7a в значительной степени будет похож на Pixel 7 — девайс получит такой же металлический «козырёк» на задней панели с двумя камерами и вспышкой.Фронтальная часть Pixel 7a выглядит намного хуже из-за толстых рамок по всему периметру и удвоенной толщины подбородка.По данным инсайдера, новинка будет немного больше Pixel 6a, но не настолько, чтобы это было сильно заметно. Девайс может получить AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также две камеры Sony (IMX787 и IMX712) на задней панели, поддержку беспроводной зарядки мощностью до 5 Вт и две расцветки — белую и тёмно-серую.Предполагается, что Google представит новый недорогой Pixel в мае на конференции I/O 2023.