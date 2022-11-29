Смартфоны

Выпущен смартфон, который переживёт даже взрыв

Александр



В Китае был выпущен смартфон i.safe Mobile IS540.1 с невероятно прочным корпусом. Он получил сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H, который гарантирует, что он уцелеет после взрыва.

По словам производителя, этот смартфон предназначен для работников нефтегазовой промышленности и прочих опасных производств, то есть может использоваться там, где высока вероятность кратковременного воспламенения воздуха. Данные на этом устройстве гарантированно уцелеют из-за того, что ни корпус, ни электронная начинка не повредятся.

Смартфон i.safe Mobile IS540.1 весит 422 грамма, причём более половины массы приходится на укреплённый корпус и прочное стекло. Внутри специфичная начинка, которая включает в себя процессор Qualcomm QCM6490 (он используется в основном в устройствах умного дома), 48-мегапиксельную камеру, модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Смартфон будет продаваться только корпоративным заказчикам, поэтому его стоимость сильно варьируется в зависимости от рынка сбыта и объёма поставки.

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