Представлен Honor 80 Pro с камерой круче чем у iPhone 14

Разработчики уверяют, что камера в Honor 80 Pro превосходит iPhone 14, благодаря новой технологии Super RAW HDR 2.0.В рамках минувшей презентации компания представила среднебюджетный Honor 80 Pro с новой прошивкой MagicOS 7.0. Одним из важнейших преимуществ новинки стал 160 Мп сенсор с диафрагмой F/1,8. Он позволяет объединять пиксели в группы по 4 или 16 для большего захвата света, что заметно влияет на качество снимков. Оптическая стабилизация отсутствует. Второй сенсор рассчитан на 50 Мп и используется и для съемки макро с дистанцией от 2,5 см, и для создания сверхширокоформатных фото. Третий сенсор — 2 Мп.Камеру Honor 80 Pro усиленно сравнивали с возможностями iPhone 14, показывая на снимках её превосходство над смартфоном от Apple. Если верить разработчикам, то фото сделанные на представленную модель действительно лучше. Такого результата удалось достичь благодаря технологии Super RAW HDR 2.0.Что касается сэлфи-камеры, то она получила два датчика — с разрешением 50 и 2 Мп.: 6,78 дюйма, 2700×1224, OLED, 120 Гц;: Snapdragon 8+ Gen 1;: 8/12 ГБ оперативной, 256/512 ГБ встроенной;: 4800 мАч, быстрая зарядка 66 Вт;: основная 160 Мп, широкоугольная 50 Мп, датчик глубины 2 Мп, фронтальная 50 Мп, фронтальный датчик глубины 2 Мп;: Android 12 с прошивкой MagicOS 7.0;Honor 80 Pro предложен в Китае за 490 долларов за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Также есть варианты 12/256 ГБ за 530 долларов и 12/512 ГБ за 575 долларов.