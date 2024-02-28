Дизайн Samsung Galaxy Z Fold 6 слили раньше времени

Артем
кыегыкегоынке.png

Рендерами складного смартфона поделился авторитетный инсайдер OnLeaks вместе с энтузиастами из Smartprix. Флагман мало чем отличается от предшественника за исключением пары моментов.

Главным изменением «раскладушки» стали заостренные грани и габариты смартфона. Они составят 153,5×132,5×6,1 мм — на 1,4 мм короче и на 2,6 мм шире Galaxy Z Fold5. Размер внутреннего дисплея составляет примерно 7,6 дюйма, внешнего — 6,2 дюйма. Если верить утечке, расположение кнопок управления и портов, а также дизайн камеры останутся без изменений.

Есть вероятность, что боковая рамка Galaxy Z Fold 6 будет выполнена из титана, как у Galaxy S24 Ultra.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Презентация Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 ожидается летом в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2024.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Smartprix
Cсылки по теме:
Samsung представила смартфон будущего, который вынудит вас расшивать одежду
Samsung разрешила попробовать Galaxy AI всем желающим — даже с iPhone
Свершилось: Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии