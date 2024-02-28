Дизайн Samsung Galaxy Z Fold 6 слили раньше времени

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Рендерами складного смартфона поделился авторитетный инсайдер OnLeaks вместе с энтузиастами из Smartprix. Флагман мало чем отличается от предшественника за исключением пары моментов.Главным изменением «раскладушки» стали заостренные грани и габариты смартфона. Они составят 153,5×132,5×6,1 мм — на 1,4 мм короче и на 2,6 мм шире Galaxy Z Fold5. Размер внутреннего дисплея составляет примерно 7,6 дюйма, внешнего — 6,2 дюйма. Если верить утечке, расположение кнопок управления и портов, а также дизайн камеры останутся без изменений.Есть вероятность, что боковая рамка Galaxy Z Fold 6 будет выполнена из титана, как у Galaxy S24 Ultra.Презентация Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 ожидается летом в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2024.