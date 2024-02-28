Samsung разрешила попробовать Galaxy AI всем желающим — даже с iPhone

Олег

Galaxy
Фото: GSM Arena


Компания Samsung добавила свой нейросетевой пакет Galaxy AI в рекламную утилиту OneUI. Об этом пишет Lifehacker.

Многие помнят, что у Samsung есть веб-приложение Try Galaxy, которое имитирует работу фирменной оболочки OneUI и доступно на специальном веб-сайте всем желающим. До сих пор там можно было ознакомиться только с интерфейсом ОС, но теперь появилась новая опция.

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Согласно источнику, Samsung добавила в Try Galaxy свой нейросетевой пакет функций Galaxy AI. Похоже, компания делает на него большую ставку: даже владельцы iPhone могут попробовать Live Translate, Chat Assist, Note Assist, Photo Assist и Circle для поиска.

Разумеется, полноценно попользоваться фичами в реальном времени Samsung вам не даст. По нажатию на каждый значок пользователь увидит заранее смоделированный процесс — это своего рода демонстрационные сценарии, которые помогают понять, как работает функция, но не дает использовать её в своих целях. Купи, потом получишь.

Чтобы попробовать обновленный Try Galaxy, перейдите на веб-сайт приложения с помощью Safari на iPhone либо Chrome на Android, после чего добавьте веб-приложение на главный экран и запустите его оттуда. 

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Источник:
Lifehacker
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