Samsung разрешила попробовать Galaxy AI всем желающим — даже с iPhone

Фото: GSM Arena



Компания Samsung добавила свой нейросетевой пакет Galaxy AI в рекламную утилиту OneUI. Об этом пишет Lifehacker.Многие помнят, что у Samsung есть веб-приложение Try Galaxy, которое имитирует работу фирменной оболочки OneUI и доступно на специальном веб-сайте всем желающим. До сих пор там можно было ознакомиться только с интерфейсом ОС, но теперь появилась новая опция.Согласно источнику, Samsung добавила в Try Galaxy свой нейросетевой пакет функций Galaxy AI. Похоже, компания делает на него большую ставку: даже владельцы iPhone могут попробовать Live Translate, Chat Assist, Note Assist, Photo Assist и Circle для поиска.Разумеется, полноценно попользоваться фичами в реальном времени Samsung вам не даст. По нажатию на каждый значок пользователь увидит заранее смоделированный процесс — это своего рода демонстрационные сценарии, которые помогают понять, как работает функция, но не дает использовать её в своих целях. Купи, потом получишь.Чтобы попробовать обновленный Try Galaxy, перейдите на веб-сайт приложения с помощью Safari на iPhone либо Chrome на Android, после чего добавьте веб-приложение на главный экран и запустите его оттуда.